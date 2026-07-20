Champions League: Hartes Quali-Los für Bodö/Glimt

SID 20.07.2026 • 15:13 Uhr Das Überraschungsteam der abgelaufenen Saison Bodö-Glimt erwischt in der CL-Qualifikation ein hartes los. Es trifft auf den belgischen Pokalsieger.

Die letztjährige Überraschungsmannschaft FK Bodö/Glimt muss in der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League gegen den amtierenden belgischen Pokalsieger Union Saint-Gilloise ran. Das ergab die Auslosung am Montag.

Die Norweger waren die Sensation der letzten zwei Jahre in den europäischen Wettbewerben. In der vergangenen Saison schafften sie in der Champions League Siege gegen Manchester City, Atlético Madrid sowie gegen Inter Mailand in der ersten K.o.-Runde, bis dann im Achtelfinale gegen Sporting Lissabon Schluss war.

Bodö/Glimt sorgt für Überraschungen

In der Saison davor schlug Bodö/Glimt in der Europa League unter Trainer Kjetil Knutsen nicht nur Manchester United, sondern auch Lazio Rom. Das Team musste sich erst im Halbfinale dem späteren Sieger Tottenham Hotspur geschlagen geben.