In der Champions-League-Qualifikation passiert Unfassbares!

Julius Schamburg 29.07.2026 • 22:49 Uhr Aarhus GF gelingt in der Champions-League-Qualifikation ein kaum für möglich gehaltenes Comeback. Die dänische Presse überschlägt sich vor Lob. In Polen herrscht pure Ernüchterung.

Das Mega-Comeback ist perfekt! Der dänische Meister Aarhus GF hat sich in der Champions-League-Qualifikation gegen den polnischen Erstligisten Lech Posen durchgesetzt – und das, obwohl das Hinspiel mit 1:4 verloren gegangen war.

So hatte AGF im Rückspiel auf fremdem Boden eine Mammutaufgabe vor sich. Doch die wurde tatsächlich gelöst. Nach 90 Minuten stand es 3:0, also ging es in die Verlängerung. In dieser traf zunächst Posen, doch mit einem späten Tor rettete sich Aarhus ins Elfmeterschießen. Dort vollendeten die Dänen ihre fulminante Aufholjagd.

Dänische Presse feiert Comeback

„Wie wild du bist, AGF!“, titelte die dänische Zeitung Tipsbladet: „AGF gelingt das beeindruckendste Comeback einer dänischen Mannschaft im europäischen Fußball seit Bröndbys 5:0-Sieg gegen Karlsruhe in Deutschland (UEFA-Cup 1996/97, Anm. d. Red.), wobei nur das Wunder von Odense BK in Madrid (UEFA-Cup 1994/95, Anm. d. Red.) die beiden zuvor genannten Leistungen noch übertrifft. Dieses Spiel wird zu einem Meilenstein in der Geschichte von AGF werden.“

Ernüchterung hingegen machte sich in Polen breit. „Ein absurdes Szenario beim Spiel von Lech. Die Festung Posen ist gefallen. Viermal“, schrieb Przeglad Sportowy, die älteste polnische Sportzeitung: „So entstehen Blamagen, an die man sich noch jahrelang erinnert. Lech Posen hatte einen Vorsprung von drei Toren, ein eigenes, bis auf den letzten Platz gefülltes Stadion und den Weg in die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation so gut wie frei. Dennoch passierte dem polnischen Meister etwas, das schlichtweg unmöglich schien. ‚Kolejorz‘ verspielte den Drei-Tore-Vorsprung und erlitt eine der größten Blamagen in der Geschichte der polnischen Mannschaften in Europa.“

Ein Ex-Ingolstädter mittendrin

Tobias Bech erzielte das 1:0 (32.) und verwandelte auch den entscheidenden Elfmeter. Der 24-Jährige hatte zwischen 2022 und 2023 ein Jahr für den FC Ingolstadt gespielt. Für eine Million Euro wechselte der Rechtsaußen schließlich nach Aarhus.

Die weiteren Tore für Aarhus erzielten Kristian Arnstad (55.), Frederik Tingager (75.) und Tomás Kristjansson (100.). Filip Jagiello traf zum zwischenzeitlichen 1:3 für Posen (95.).