adidas präsentiert Champions-League-Bälle

SID 26.08.2026 • 11:16 Uhr Die Bälle der Ligaphase der Frauen und Männer unterscheiden sich optisch deutlich. Die Designs haben symbolische Bedeutung.

Der Sportartikelhersteller adidas hat am Mittwoch die offiziellen Spielbälle für die Champions-League-Ligaphase der Frauen und Männer vorgestellt. Beide unterscheiden sich optisch deutlich und sollen symbolische Bedeutung haben. „Die eigenständigen Designs verkörpern Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist als zentrale Erfolgsfaktoren auf Europas größter Klubfußballbühne“, hieß es in einer Pressemitteilung von adidas. Wie bereits mehrfach in der Vergangenheit praktiziert, wird es für die K.o.-Runde wohl neue Bälle geben.

Das Design des Männerballs greife „die Atmosphäre nebelverhangener Trainingseinheiten in einem Spiel aus Licht und Farben auf“. Der Frauenball „würdigt den Aufschwung des Frauenfußballs. Der ikonische Ring aus elf Sternen steht dabei für Zusammenhalt und gemeinsamen Ehrgeiz.“

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