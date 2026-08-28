Bei Matthäus werden böse Erinnerungen geweckt

Johannes Vehren 28.08.2026 • 13:41 Uhr Die Champions-League-Auslosung weckt bei Lothar Matthäus besondere Erinnerungen. Beim Blick auf den Bayern-Gegner Manchester United denkt die Legende sofort an ein Spiel zurück, das ihn bis heute nicht loslässt.

Die Auslosung der Champions League hat bei Lothar Matthäus emotionale Erinnerungen ausgelöst. Der Rekordnationalspieler reagierte auf das erneute Aufeinandertreffen des FC Bayern mit Manchester United und schlug dabei einen Bogen zu einem der schmerzhaftesten Abende seiner Karriere.

„Der FC Bayern hat natürlich drei Hochkaräter zugelost bekommen, aber generell sollten diese acht Spiele für die Bayern kein Problem sein, um sich direkt für die nächste Runde zu qualifizieren“, sagte Matthäus bei Sky. Für ihn zähle der deutsche Rekordmeister weiterhin zum Favoritenkreis im Kampf um den Henkelpott.

Bayern verspielte Führung in der Nachspielzeit

Besonders das Duell mit Manchester United beschäftigt den 65-Jährigen jedoch noch immer. „Ich erinnere mich nicht gerne zurück, aber es war eines der Spiele, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde: Das Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United und es kommt zu einem Wiedersehen 27 Jahre später.“

Damals verspielten die Münchner im legendären Endspiel in Barcelona in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung und verloren noch mit 1:2 gegen die Engländer.

„Ich will nicht von Revanche sprechen, aber das hat für mich immer noch einen speziellen Charakter“, erklärte Matthäus weiter. Die erneute Begegnung mit den Red Devils sei für ihn deshalb weit mehr als nur ein weiteres Spiel in der Königsklasse.