Champions League: City-Legende schreibt Geschichte

Niklas Trettin 27.08.2026 • 11:56 Uhr Mit dem Einzug in die Ligaphase der Champions League schreibt Yaya Touré Geschichte. Sein Team Slovan Bratislava will es nun besser machen als im Vorjahr.

Yaya Touré hat bei Slovan Bratislava Geschichte geschrieben: Erstmals wird ein afrikanischer Trainer eine Mannschaft in der Ligaphase der Champions League betreuen. Das steht nach der erfolgreichen Qualifikation des slowakischen Rekordmeisters fest.

Bratislava, das schon 2024/25 dabei war, aber mit null Punkten ausschied, siegte am Mittwochabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den slowenischen Vertreter NK Celje und überstand die Playoffs. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1.

In den vorherigen Qualifikationsrunden hatte Touré die ersten Bewährungsproben seiner noch jungen Europapokal-Karriere als Trainer souverän gemeistert. Auf den Erfolg in der zweiten Runde gegen den georgischen Klub FC Iberia 1999 folgte das Weiterkommen gegen den schwedischen Vertreter Mjällby AIF.

Touré kam im Sommer nach Bratislava

Im Juni heuerte der frühere Weltklassespieler von Manchester City bei Slovan Bratislava an und unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre.

Für Touré ist es der erste Posten als Cheftrainer, nachdem er bereits bei mehreren Stationen als Assistenztrainer fungierte.