Champions League: Emre Mor sorgt für Ekstase

Maximilian Huber 11.08.2026 • 22:43 Uhr Olympiakos Piräus verpasst die Champions-League-Ligaphase 2026/27. Die Griechen scheitern im niederländischen Nijmegen, Ex-BVB-Profi Emre Mor gelingt das entscheidende Tor.

Die Champions League 2026/27 wird ohne den griechischen Topklub Olympiakos Piräus stattfinden. In der dritten Qualifikationsrunde zur Ligaphase der Königsklasse verlor Olympiakos mit 1:2 nach Verlängerung beim niederländischen Vertreter NEC Nijmegen – Ex-BVB-Profi Emre Mor ist entscheidend beteiligt.

Nachdem das Hinspiel in Piräus 0:0 ausgegangen war, ging Olympiakos im Rückspiel zunächst durch Ayoub El Kaabi (46.) in Führung. Bryan Linssen glich für Nijmegen aus (70.), ehe Ex-Kaiserslauterer Konstantinos Fortounis in Diensten von Piräus aufgrund eines groben Foulspiels die Rote Karte sah (80.).

Emre Mor schießt Nijmegen weiter

Die Partie ging in die Verlängerung. Dort schlug dann die große Stunde von Ex-BVB-Talent Emre Mor. Der inzwischen 29-Jährige brachte die Niederländer in der 95. Minute in Führung und schoss damit zugleich das entscheidende Tor des Spiels. Mor kam rund zehn Meter vor dem gegnerischen Tor frei zum Schuss und verwandelte seinen Linksschuss.

Durch den 2:1-Sieg darf Nijmegen weiterhin auf eine Teilnahme an der Champions League hoffen. In den Playoffs, die ab nächster Woche beginnen, bekommen es die Niederländer mit dem norwegischen Spitzenteam Bodö/Glimt zu tun.

Emre Mor, für den Borussia Dortmund im Jahr 2016 knapp zehn Millionen Euro Ablöse bezahlt hatte, war erst am 20. Juli ablösefrei zu Nijmegen gewechselt. Hinter dem Türken liegen unzählige Karrierestationen. Für den BVB hatte er in der Saison 2016/17 19 Pflichtspiele bestritten. Laut transfermarkt.de beträgt der Marktwert des Offensivspielers nur noch 500.000 Euro.