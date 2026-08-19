CL-Quali: Traditionsklub macht großen Schritt

SID 19.08.2026 • 22:57 Uhr Mika Baur steuert mit Celtic Glasgow auf die Champions League zu. Auch der norwegische Meister macht einen großen Schritt.

Der deutsche Fußballprofi Mika Baur hat mit Celtic Glasgow einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Sechs Tage nach seinem Wechsel vom SC Paderborn stand der 22-Jährige erstmals in der Startelf und gewann mit dem schottischen Meister im Playoff-Hinspiel der Königsklassen-Qualifikation 3:0 (2:0) gegen den österreichischen Doublesieger Linzer ASK.

Benjamin Nygren (26.) und Camilo Duran (38./67.) sorgten im heimischen Celtic Park vor 60.000 Zuschauern für eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche. Baur, einer der Aufstiegshelden beim SCP und Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur, hatte bereits am Samstag im League Cup bei Dundee United (4:0) als Joker debütiert.