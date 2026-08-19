CL-Quali: Traditionsklub macht großen Schritt

Der deutsche Fußballprofi Mika Baur hat mit Celtic Glasgow einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Sechs Tage nach seinem Wechsel vom SC Paderborn stand der 22-Jährige erstmals in der Startelf und gewann mit dem schottischen Meister im Playoff-Hinspiel der Königsklassen-Qualifikation 3:0 (2:0) gegen den österreichischen Doublesieger Linzer ASK.
Traditionsklub kurz vor CL-Quali
Benjamin Nygren (26.) und Camilo Duran (38./67.) sorgten im heimischen Celtic Park vor 60.000 Zuschauern für eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche. Baur, einer der Aufstiegshelden beim SCP und Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur, hatte bereits am Samstag im League Cup bei Dundee United (4:0) als Joker debütiert.
Ebenso erfolgreich startete die letztjährige Überraschungsmannschaft FK Bodö/Glimt in die entscheidende Qualifikationsrunde. Der norwegische Meister, der in der letzten Champions-League-Saison Siege gegen Manchester City, Atlético Madrid sowie Inter Mailand gefeiert hatte und sensationell bis ins Achtelfinale gestürmt war, siegte beim niederländischen Klub NEC Nijmegen um den eingewechselten BVB-Leihspieler Almugera Kabar mit 3:1 (2:0).