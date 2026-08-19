Das Märchen von Sabah FK: Nur noch 180 Minuten von der Champions League entfernt

Maximilian Huber 19.08.2026 • 14:26 Uhr Nur noch zwei Spiele trennen den aserbaidschanischen Meister Sabah FK von einer Teilnahme an der Champions League. Ein historischer Erfolg winkt - dabei wurde der Klub erst vor neun Jahren gegründet.

Rund 3.000 Kilometer Luftlinie südöstlich von Deutschland liegt ein See, der seit Jahren den Tourismus in Aserbaidschan ankurbelt. Der „Rosa See“, offiziell bekannt als Masazir-See oder in der Landessprache als Masazirgöl bezeichnet, zählt aufgrund seiner atemberaubenden Farbtöne zu den spektakulärsten Salzseen der Welt.

Namensgebend ist die Gemeinde Masazir, ein Vorort der Hauptstadt Baku, an dem der sehenswerte See liegt. Knapp 19.000 Menschen leben in Masazir – einem Ort, der noch nicht einmal einen deutschen Wikipedia-Eintrag besitzt. Doch schon bald könnte ganz Europa über den Bezirk nahe Baku sprechen, wo sich ein sportliches Märchen anbahnt.

Champions League: Sabah FK winkt Überraschung

Die Rede ist vom ortsansässigen Klub Sabah FK Masazir, der nur noch zwei Spiele davon entfernt ist, in die Ligaphase der Champions League einzuziehen. Mit einem fulminanten 4:0-Sieg am Dienstagabend gegen den dänischen Meister Aarhus GF hat der Klub sein Ticket für die Champions-League-Playoffs gebucht, wo der israelische Meister Hapoel Beer Sheva (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER) wartet.

Ein wenig kurios: Vor zehn Jahren existierte Sabah FK noch nicht einmal. Erst am 8. September 2017 wurde der Klub im Nordwesten Bakus gegründet und spielte in seiner ersten Saison noch in der zweitklassigen Birinci Divizionu. Dort wurde Sabah FK Fünfter – und stieg dennoch direkt in die höchste Spielklasse auf. Weil der Klub die Lizenzauflagen für die Premyer Liqasi erfüllt hatte, während mehrere besser platzierte Vereine keine Lizenz erhielten, gelang Sabah schon nach einer Saison der Aufstieg in die Beletage.

Dort gelang Sabah FK nach ereignisloseren Jahren in der Saison 2022/23 ein sportliches Ausrufezeichen: Mit 81 Punkten wurde der Klub hinter Dauerchampion Qarabag Agdam Vizemeister und qualifizierte sich erstmals für das internationale Geschäft. In der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League scheiterte der junge Klub jedoch an Partizan Belgrad aus Serbien.

Sabah FK gewinnt 2026 das Double

Der sportliche Höhepunkt der jungen Vereinsgeschichte sollte rund drei Jahre später folgen, der einer Wachablösung im aserbaidschanischen Profifußball glich: Mit 78 Punkten gewann Sabah FK die Meisterschaft und ließ Rekordmeister Qarabag hinter sich. Auch im Pokal schaltete Sabah den größten Klub des Landes aus und machte mit dem Pokalsieg das erste Double der Vereinsgeschichte perfekt.

Schon 2025 hatte Sabah den aserbaidschanischen Pokal durch einen 3:2-Sieg im Finale gegen Qarabag gewonnen. Die nachfolgende Double-Saison untermauerte, dass im Land am Kaspischen Meer ein Machtwechsel stattfindet. Hauptverantwortlich ist dafür Cheftrainer Valdas Dambrauskas aus Litauen, der Sabah FK auf das nächste Level heben konnte.

Seit 2025 ist der 49-Jährige in Masazir angestellt und weist mit einem Schnitt von 2,24 Punkten pro Spiel den besten Wert der Vereinsgeschichte auf. Dambrauskas ließ sich einen Kader zusammenstellen, der zu knapp 70 Prozent aus Legionären besteht. Der wertvollste Spieler des Kaders ist Tymoteusz Puchacz, der auch in Deutschland für Union Berlin, Holstein Kiel und den 1. FC Kaiserslautern aktiv war.

Ein Deutscher legt beeindruckende Zahlen auf

2,5 Millionen Euro ist der Pole laut transfermarkt.de wert – generell hat der gesamte Kader von Sabah FK lediglich einen Marktwert von 17,25 Millionen Euro. Mit Joy-Lance Mickels gehört auch ein Deutscher zum Aufgebot des Double-Siegers. Der 32-Jährige wurde 1992 in Siegburg geboren und durchlief die Jugendabteilung bei Borussia Mönchengladbach.

Über die Stationen Schalke 04, Alemannia Aachen, Wacker Nordhausen, Carl Zeiss Jena und MVV Maastricht landete der Offensivspieler in Aserbaidschan, wo er zum Stammpersonal gehört. In 145 Pflichtspielen gelangen ihm 75 Tore und 34 Assists.

Auch beim 4:0-Sieg gegen Aarhus traf er selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor. Joy-Lance Mickels besitzt zudem die Staatsbürgerschaft von Ruanda und läuft auch für die A-Nationalmannschaft der Afrikaner auf.

Gastiert bald der FC Bayern am Masazir-See?

Die Eulen, der Spitzname des 2017 gegründeten Klubs, spielen in der Bank Respublika Arena. Nicht einmal 20 Minuten Fußweg beträgt die Distanz der Spielstätte zum spektakulären „Rosa See“ von Masazir, der im Rahmen der kommenden Europapokal-Spiele bei Auswärtsfans auf der Reiseliste stehen dürfte.