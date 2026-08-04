Ex-Bayern-Profi vergibt Elfmeter – und es kommt noch schlimmer

Benjamin Zügner 04.08.2026 • 23:07 Uhr Corentin Tolisso verschießt in der Champions-League-Qualifikation einen Strafstoß. Für sein Team, Olympique Lyon, kommt es später noch bitterer.

Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League erwischte ein einstiger Bayern-Profi einen bitteren Abend.

Corentin Tolisso musste mit Olympique Lyon zum tschechischen Herausforderer Sparta Prag reisen. Dabei vergab der Ex-Bayern-Profi in der 67. Minute einen Elfmeter. Lyon verlor die Partie mit 1:2 – und muss nun um den Einzug in die Ligaphase bangen.

Doch von vorne: In der Prager epet-Arena standen sowohl Tolisso als auch der Ex-Leipziger Lois Openda in der Startelf der Franzosen und hatten in der ersten Spielhälfte noch Grund zum Jubeln.

Champions-League-Qualifikation: Eigentor bringt Lyon in Führung

Unmittelbar vor der Halbzeit bugsierte der Prager Martin Suchomel den Ball ins eigene Tor und brachte Lyon somit in Front.

In der zweiten Halbzeit wandelte sich aber das Geschehen: Sparta wurde spielbestimmender und glich in der 63. Minute in Person von Matej Rynes zum 1:1 aus.

Nur vier Minuten später dann die folgenschwere Situation: Tolisso legte sich den Ball zur Ausführung des Elfmeters in der 67. Minute zurecht – und drosch ihn per Vollspann zentral über das Tor.

Erst der Elfmeter-Fehlschuss, dann das Gegentor

Nur zwei Minuten später dann der GAU: John Mercado ließ Prag mit einem sauber platzierten Kopfball jubeln und traf zum gleichbedeutenden 2:1-Endstand.