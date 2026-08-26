Fenerbahce Istanbul erstmals seit 18 Jahren in der Champions League

Maximilian Lotz 26.08.2026 • 22:54 Uhr Erstmals seit 18 Jahren qualifiziert sich Fenerbahce Istanbul wieder für eine Vorrunde der Champions League. In einem hitzigen Playoff-Duell mit Lyon löst der türkische Topklub das Ticket für die Ligaphase.

18 Jahre musste Fenerbahce Istanbul darauf warten, nun hat sich der türkische Topklub erstmals seit der Saison 2008/09 wieder für eine Gruppen-, bzw. Ligaphase der Champions League qualifiziert.

Im Playoff-Rückspiel setzte sich Fener in einem hitzigen Duell bei Olympique Lyon mit 2:1 (2:0) durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt. Ex-Bayern-Profi Corentin Tolisso bleibt mit OL die Teilnahme an der Europa League als Trostpflaster.

Ex-Hertha-Profi Guendouzi fällt mit Provokationen negativ auf

Nach dem Abpfiff kam es noch zu einer Rudelbildung auf dem Rasen. Im Mittelpunkt stand dabei der Ex-Hertha-Profi Mattéo Guendouzi. Als früherer Spieler von Olympique Marseille fiel der mittlerweile für Fener auflaufende Mittelfeldspieler mit provozierenden Gesten gegen den OM-Rivalen Lyon negativ auf.

Schon beim Warmmachen zeigte der 27-Jährige der TV-Kamera den Mittelfinger. Von den Rängen bekam Guendouzi indes beleidigende Gesänge der Lyon-Ultras zu hören. Als er zusammen mit seinen Teamkollegen das zwischenzeitliche 2:0 vor der Fankurve der Gastgeber bejubelte, drangen sogar einige Anhänger in den Innenraum vor. Gitter verhinderten einen Platzsturm und eine weitere Eskalation.

Tolisso spricht Klartext: „Das ist unnötig“

Nach dem Abpfiff kam es dann auf dem Rasen erneut zu Tumulten zwischen Spielern beider Mannschaften. In die TV-Kamera brüllte Guendouzi dann auch noch: „Allez OM!“ (Deutsch: „Vorwärts OM!“)

Unter anderem redete Tolisso auf Guendouzi ein. Bei Canal+ verriet er, was er dem Ex-Herthaner gesagt habe: „Er solle im Sieg bescheiden bleiben und mit seiner Mannschaft in der Kabine feiern. Das ist unnötig.“

Guendouzi habe ihm gesagt, „es läge daran, dass die Fans ihn beleidigt hätten. Aber wir werden jedes Wochenende beleidigt, wenn wir auswärts spielen. Mit dieser Mentalität können wir nicht reagieren“, betonte Tolisso.

Zwei Lyon-Treffer zählen nicht

Vedat Muriqi (24.) und Archie Brown (28.) trafen für die Gäste. Malick Fofana (61.) brachte Lyon im zweiten Durchgang wieder heran.