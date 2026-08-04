Denkwürdiger Platzverweis in der Champions-League-Qualifikation!

Benjamin Zügner 04.08.2026 • 21:49 Uhr In der Qualifikation um die Champions-League-Ligaphase treffen Hapoel Beer Shiva aus Israel und Roter Stern Belgrad aufeinander. Dabei sorgt ein Platzverweis für Aufregung.

Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde für die Champions-League-Ligaphase zwischen Hapoel Beer Shiva aus Israel und Roter Stern Belgrad aus Serbien ist es zu einer äußerst kuriosen Situation gekommen.

Ein Spieler erhielt innerhalb von zwei kurz aufeinanderfolgenden Aktionen zwei Gelbe Karten – und wurde folglich mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen. Doch was war passiert?

Hapoels Verteidiger Matan Baltaxa ging im Mittelkreis in einen Zweikampf mit Gegenspieler Osman Bukari. Weil der Ghanaer den Ball jedoch an- und perfekt mitnahm, blieb Baltaxa nichts anderes übrig, als den schnellen Offensivmann von hinten zu umklammern und zu Boden zu ziehen – ein klassisches taktisches Foul, das mit Gelb geahndet werden müsste.

Champions-League-Qualifikation: Doppel-Gelb in einer Aktion

Doch anstatt die Partie sofort zu unterbrechen, entschied Schiedsrichter Jesus Gil Manzano auf Vorteil für Belgrad. Und Baltaxa? Der stürmte unmittelbar in die nächste Aktion – und setzte zu einer waghalsigen Grätsche an.

Belgrads Young-Woo Seol legte den Ball an Baltaxa vorbei, sodass der Israeli einen Augenblick zu spät kam und seinen Gegenspieler nur wenige Meter hinter der Mittellinie umgrätschte, ohne den Ball im Ansatz zu berühren.

Zwei Fouls in einer Aktion – und es kam, wie es kommen musste: Schiedsrichter Manzano unterbrach das Spiel und zeigte Baltaxa für sein Halten erst die Gelbe Karte. Nur, um ihm sofort danach für die Grätsche die zweite Gelbe Karte zu zeigen. Im Anschluss zog Manzano folgerichtig auch noch die Rote Karte aus seiner Gesäßtasche.

Trotz Platzverweis: Hapoel Beer Shiva darf auf Playoffs hoffen

Immerhin: Sportlich darf sich Hapoel Beer Shiva weiterhin berechtigte Hoffnungen auf die Champions League machen. Die Israelis gewannen die Partie mit 1:0 durch ein Tor von Zahi Ahmed (38.).