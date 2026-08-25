Überraschungsteam löst erneut Champions-League-Ticket

Maximilian Lotz 25.08.2026 • 23:39 Uhr Der FK Bodö/Glimt sorgte in der vergangenen Saison in der Champions League für Aufsehen. Nun sind die Norweger erneut in der Ligaphase dabei.

Die letztjährige Überraschungsmannschaft FK Bodö/Glimt hat das Ticket für die Champions League erneut gelöst.

Der norwegische Meister siegte gegen den niederländischen Klub NEC Nijmegen wie schon im Hinspiel mit 3:0 (2:0).

Torhüter fliegt in der dritten Minute vom Platz

Die Gäste schwächten sich bereits nach wenigen Minuten selbst. Torhüter Gonzalo Crettaz verhinderte mit einem Handspiel außerhalb des Strafraums nach zweieinhalb Minuten eine klare Torchance und sah direkt Rot (3.).

Fredrik Björkan (45.+2), Sondre Auklend (45.+5) und ein Eigentor von Deveron Fonville (73.) sorgten für das klare Ergebnis.

In der vergangenen Saison hatte Bodö/Glimt in der Königsklasse sensationell das Achtelfinale erreicht.

LASK feiert sensationelle Aufholjagd

Im Parallelspiel qualifizierte sich der Linzer ASK in einem dramatischen Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow für die Ligaphase. Nach einem 0:3 im Hinspiel gewann der österreichische Double-Gewinner am Dienstagabend zu Hause 5:1 nach Verlängerung (4:1, 1:1). Der deutsche Mittelfeldspieler Mika Baur stand wie schon im Hinspiel für Celtic in der Startelf, konnte das überraschende Aus des schottischen Meisters aber nicht verhindern.

Callum McGregor brachte Celtic in Führung (21.), wenig später glich Moses Usor nach einem Fehler im Glasgower Spielaufbau aus (32.). Nach der Halbzeit machten Robert Ljubicic (48.) und Samuel Adeniran (58.) es wieder spannend. In der Nachspielzeit rettete Florian Flecker (90.+1) den LASK in die Verlängerung, in der Adeniran (109.) mit seinem zweiten Tor die Aufholjagd krönte. Baur, einer der Aufstiegshelden beim SC Paderborn und Sohn des Handball-Weltmeisters Markus Baur, wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

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