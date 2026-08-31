Sammer: Bayern marschiert durch die CL-Ligaphase

SID 31.08.2026 • 13:16 Uhr Matthias Sammer traut den Münchnern in der Champions League sehr viel zu. Er erwartet aber auch die drei weiteren Bundesligisten in der nächsten Runde.

Fußball-Experte Matthias Sammer traut dem FC Bayern in der Champions League einen Durchmarsch durch die Ligaphase zu. „Ich gehe davon aus, dass Bayern sieben Siege holt. Das ist einfach der Primus. Sie sind mit die Besten der Welt, in Europa sowieso“, sagte der Europameister von 1996 in einer Prime-Video-Runde am Montag.

Der deutsche Rekordmeister habe sich im Vergleich zum Vorjahr „nicht verschlechtert. Mit Brown und Saibari sind sie noch einen Tick besser“, führte Sammer weiter aus.

In der vergangenen Saison waren die Münchner im Halbfinale am späteren Sieger Paris Saint-Germain gescheitert. Entsprechend zählt Sammer die Münchner erneut zum engen Kreis der Favoriten neben PSG, Real Madrid, dem FC Barcelona und Vorjahresfinalist FC Arsenal.

Champions League: Sammer traut allen deutschen Vereinen Weiterkommen zu

Allerdings kann Rio-Weltmeister Christoph Kramer den Hype um die Teams aus der Premier League vor dem Start in die Königsklasse am 8. September nicht ganz nachvollziehen. Die englischen Klubs hätten in diesem Sommer wieder über drei Milliarden Euro für Transfers ausgegeben. Das sei im Vergleich zu den anderen Ligen „fast eine andere Sportart, wenn man diese Dimensionen sieht“, so Kramer: „Aber dafür ist es meines Erachtens einfach nicht gut genug.“