Sammer: Bayern marschiert durch die CL-Ligaphase

Fußball-Experte Matthias Sammer traut dem FC Bayern in der Champions League einen Durchmarsch durch die Ligaphase zu. „Ich gehe davon aus, dass Bayern sieben Siege holt. Das ist einfach der Primus. Sie sind mit die Besten der Welt, in Europa sowieso“, sagte der Europameister von 1996 in einer Prime-Video-Runde am Montag.
Bayern? „Mit die Besten der Welt“
Der deutsche Rekordmeister habe sich im Vergleich zum Vorjahr „nicht verschlechtert. Mit Brown und Saibari sind sie noch einen Tick besser“, führte Sammer weiter aus.
In der vergangenen Saison waren die Münchner im Halbfinale am späteren Sieger Paris Saint-Germain gescheitert. Entsprechend zählt Sammer die Münchner erneut zum engen Kreis der Favoriten neben PSG, Real Madrid, dem FC Barcelona und Vorjahresfinalist FC Arsenal.
Champions League: Sammer traut allen deutschen Vereinen Weiterkommen zu
Allerdings kann Rio-Weltmeister Christoph Kramer den Hype um die Teams aus der Premier League vor dem Start in die Königsklasse am 8. September nicht ganz nachvollziehen. Die englischen Klubs hätten in diesem Sommer wieder über drei Milliarden Euro für Transfers ausgegeben. Das sei im Vergleich zu den anderen Ligen „fast eine andere Sportart, wenn man diese Dimensionen sieht“, so Kramer: „Aber dafür ist es meines Erachtens einfach nicht gut genug.“
Grundsätzlich erwartet Sammer, dass alle vier deutschen Klubs – neben den Bayern sind dies Dortmund, Stuttgart und Leipzig – die Ligaphase überstehen. „Es werden alle weitergehen. Bayern direkt und die anderen drei über die Playoffs“, sagte er. Prime-Experte Mats Hummels pflichtete bei: „Ich rechne auch mit allen Teams.“ Kramer traut den Stuttgartern sogar zu, „dass sie ein kräftiges Wörtchen über die Playoff-Runde mitsprechen können“. Sein Finaltipp: „Bayern gegen Barcelona.“