Startransfers zahlen sich aus: Fenerbahce in der Champions League

SID 26.08.2026 • 23:01 Uhr Die Türken gewannen ihr Rückspiel in Frankreich. Zudem hat Norwegen künftig zwei Teams in der Champions League.

Mit neuer Starpower in die Champions League: Fenerbahce Istanbul hat nach einer ereignisreichen Transferperiode den Sprung in den europäischen Topwettbewerb geschafft. Der türkische Spitzenklub setzte sich im Rückspiel der Qualifikations-Playoffs mit 2:1 (2:0) bei Olympique Lyon durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Fener, das in diesem Sommer fast 90 Millionen Euro ausgab und unter anderem Romelu Lukaku von der SSC Neapel und Nathan Aké von Manchester City verpflichtete, schockierte Lyon mit einem Doppelschlag von Vedat Muriqi (24.) und Archie Brown (28.) und buchte trotz des Gegentreffers von Malick Fofana (61.) sein Ticket für die Ligaphase.

In der ist neben dem FK Bodö/Glimt auch Viking Stavanger als weiter norwegischer Klub dabei. Die Skandinavier bezwangen Dinamo Zagreb nach einem 2:2 im Hinspiel mit 3:1 (1:1) und sind bei der Auslosung in Monaco am Donnerstag im Topf.