Stefan Effenberg prophezeit Bundesliga-Team große Probleme

SPORT1 28.08.2026 • 09:49 Uhr Stefan Effenberg prophezeit RB Leipzig eine schwierige Ligaphase in der Champions League. Auch beim Blick auf den BVB wählt er mahnende Worte.

Nach der Auslosung der Champions-League-Ligaphase hat Stefan Effenberg eine düstere Prognose zu RB Leipzig abgegeben. Im Gespräch mit t-online.de äußerte sich der SPORT1-Experte ausführlich zu den Aussichten aller vier deutschen Vertreter im europäischen Fußball.

Besonders kritisch fällt Effenbergs Einschätzung für die Sachsen aus: „RB Leipzig wird große Probleme bekommen“, zeigte sich der 58-Jährige überzeugt. Als Gründe nannte er die anspruchsvolle Gegnerauswahl des Klubs von Trainer Martín Demichelis, der unter anderem auf Manchester City, Real Madrid und Manchester United trifft.

Auch der italienische Debütant Como sollte laut Effenberg nicht unterschätzt werden: „Das ist eine Mannschaft, die nicht viele auf dem Zettel haben. Aber die haben in Italien wirklich seit zwei Jahren schon konstant geliefert, debütieren nun in der Champions League. Auch das kann sehr schwierig für RB werden.“

Champions League: Effenberg mahnt auch den BVB

Effenberg sieht dabei Parallelen zu einer schwierigen Phase in der jüngeren Vereinsgeschichte: „Vielleicht fühlen sie sich auch an die Saison 2024/25 erinnert, als sie sieben von acht Spielen in der Champions League verloren.“ Ähnlich dramatisch werde die Saison diesmal aber nicht verlaufen , relativierte er: „Ganz so schlimm wird es wohl nicht werden. Aber es muss schon sehr viel für RB zusammenlaufen, dass sie es in die nächste Runde schaffen.“

Deutlich optimistischer äußerte sich Effenberg zu seinem Ex-Klub FC Bayern München, der mit dem FC Arsenal, Atlético Madrid und Manchester United ebenfalls machbare, aber keineswegs leichte Gegner erwischt hat.

„Aber trotzdem bin ich fest überzeugt, dass sich die Bayern klar durchsetzen und ohne Probleme auf jeden Fall in die nächste Runde einziehen werden. Das sollte der Anspruch der Bayern sein, nicht weniger“, stellte der ehemalige Nationalspieler klar.

Für Borussia Dortmund erwartet Effenberg dagegen eine deutlich anspruchsvollere Ligaphase. Mit Inter Mailand, Arsenal, Aston Villa, Real Betis und Villarreal habe der BVB „es etwas schwerer“, so der Experte: „Keine dieser Mannschaften ist leicht zu bespielen. Da muss Dortmund schon voll ans Limit gehen, um weiterzukommen – trotzdem will ich davon ausgehen, dass sie es schaffen, wenn auch mit etwas oder mehr Mühe.“