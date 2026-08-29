Spielplan der Champions League fix: So starten FC Bayern und BVB

Die UEFA hat die Spiele der Ligaphase in der Champions League terminiert. Der FC Bayern startet mit zwei Partien gegen Außenseiter, ehe es zum ersten Kracher gegen den FC Arsenal kommt.
Fix! Dann spielt Bayern gegen Arsenal
Jetzt stehen auch die Termine fest: Der FC Bayern tritt am dritten Spieltag der Champions League gegen Arsenal an. Für den BVB geht es zu Beginn gegen einen spanischen Kontrahenten.
Für Borussia Dortmund – der einige Wochen später ebenfalls gegen die Gunners ran muss – geht es mit einem Heimspiel gegen Villarreal los. RB Leipzig muss zum Auftakt nach Italien, der VfB Stuttgart hat als einziges deutsches Team zwei frühe Spiele im Plan stehen.
Die Spiele des FC Bayern im Überblick:
- Spieltag 1: FC Bayern vs. FK Bodø/Glimt – 10. September 2026, 21 Uhr
- Spieltag 2: Viking Stavanger vs. FC Bayern – 13. Oktober 2026, 21 Uhr
- Spieltag 3: FC Bayern vs. FC Arsenal – 21. Oktober 2026, 21 Uhr
- Spieltag 4: Atlético Madrid vs. FC Bayern – 3. November 2026, 21 Uhr
- Spieltag 5: OSC Lille vs. FC Bayern – 25. November 2026, 21 Uhr
- Spieltag 6: FC Bayern vs. Slavia Prag – 8. Dezember 2026, 21 Uhr
- Spieltag 7: Manchester United vs. FC Bayern – 20. Januar 2027, 21 Uhr
- Spieltag 8: FC Bayern vs. Real Betis – 27. Januar 2027, 21 Uhr
Die Spiele von Borussia Dortmund im Überblick:
- Spieltag 1: Borussia Dortmund vs. Villarreal – 8. September, 21 Uhr
- Spieltag 2: FK Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund – 14. Oktober, 21 Uhr
- Spieltag 3: Sabah FC vs. Borussia Dortmund – 20. Oktober, 18.45 Uhr
- Spieltag 4: Borussia Dortmund vs. Real Betis – 4. November, 21 Uhr
- Spieltag 5: FC Arsenal vs. Borussia Dortmund – 24. November, 21 Uhr
- Spieltag 6: Borussia Dortmund vs. Inter Mailand – 9. Dezember, 21 Uhr
- Spieltag 7: Aston Villa vs. Borussia Dortmund – 19. Januar, 21 Uhr
- Spieltag 8: Borussia Dortmund vs. AEK Athen – 27. Januar, 21 Uhr
Die Spiele von RB Leipzig im Überblick:
- Spieltag 1: Como 1907 vs. RB Leipzig – 10. September, 21 Uhr
- Spieltag 2: RB Leipzig vs. PSV Eindhoven – 13. Oktober, 21 Uhr
- Spieltag 3: Real Madrid vs. RB Leipzig – 21. Oktober, 21 Uhr
- Spieltag 4: RB Leipzig vs. Manchester City – 4. November, 21 Uhr
- Spieltag 5: RB Leipzig vs. RC Lens – 24. November, 21 Uhr
- Spieltag 6: Manchester United vs. RB Leipzig – 8. Dezember, 21 Uhr
- Spieltag 7: RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk – 20. Januar, 21 Uhr
- Spieltag 8: Feyenoord Rotterdam vs. RB Leipzig – 27. Januar, 21 Uhr
Die Spiele des VfB Stuttgart im Überblick:
- Spieltag 1: VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger – 9. September, 18.45 Uhr
- Spieltag 2: Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart – 14. Oktober, 21 Uhr
- Spieltag 3: VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid – 20. Oktober, 21 Uhr
- Spieltag 4: Galatasaray Istanbul vs. VfB Stuttgart – 3. November, 18.45 Uhr
- Spieltag 5: Inter Mailand vs. VfB Stuttgart – 25. November, 21 Uhr
- Spieltag 6: VfB Stuttgart vs. OSC Lille – 9. Dezember, 21 Uhr
- Spieltag 7: VfB Stuttgart vs. Club Brügge – 19. Dezember, 21 Uhr
- Spieltag 8: PSV Eindhoven vs. VfB Stuttgart – 27. Januar, 21 Uhr