Spielplan der Champions League fix: So starten FC Bayern und BVB

Philipp Heinemann 29.08.2026 • 13:27 Uhr Jetzt stehen auch die Termine fest: Der FC Bayern tritt am dritten Spieltag der Champions League gegen Arsenal an. Für den BVB geht es zu Beginn gegen einen spanischen Kontrahenten.

Die UEFA hat die Spiele der Ligaphase in der Champions League terminiert. Der FC Bayern startet mit zwei Partien gegen Außenseiter, ehe es zum ersten Kracher gegen den FC Arsenal kommt.

Für Borussia Dortmund – der einige Wochen später ebenfalls gegen die Gunners ran muss – geht es mit einem Heimspiel gegen Villarreal los. RB Leipzig muss zum Auftakt nach Italien, der VfB Stuttgart hat als einziges deutsches Team zwei frühe Spiele im Plan stehen.

Die Spiele des FC Bayern im Überblick:

Spieltag 1: FC Bayern vs. FK Bodø/Glimt – 10. September 2026, 21 Uhr

FC Bayern vs. FK Bodø/Glimt – 10. September 2026, 21 Uhr Spieltag 2: Viking Stavanger vs. FC Bayern – 13. Oktober 2026, 21 Uhr

Viking Stavanger vs. FC Bayern – 13. Oktober 2026, 21 Uhr Spieltag 3: FC Bayern vs. FC Arsenal – 21. Oktober 2026, 21 Uhr

FC Bayern vs. FC Arsenal – 21. Oktober 2026, 21 Uhr Spieltag 4: Atlético Madrid vs. FC Bayern – 3. November 2026, 21 Uhr

Atlético Madrid vs. FC Bayern – 3. November 2026, 21 Uhr Spieltag 5: OSC Lille vs. FC Bayern – 25. November 2026, 21 Uhr

OSC Lille vs. FC Bayern – 25. November 2026, 21 Uhr Spieltag 6: FC Bayern vs. Slavia Prag – 8. Dezember 2026, 21 Uhr

FC Bayern vs. Slavia Prag – 8. Dezember 2026, 21 Uhr Spieltag 7: Manchester United vs. FC Bayern – 20. Januar 2027, 21 Uhr

Manchester United vs. FC Bayern – 20. Januar 2027, 21 Uhr Spieltag 8: FC Bayern vs. Real Betis – 27. Januar 2027, 21 Uhr

Die Spiele von Borussia Dortmund im Überblick:

Spieltag 1: Borussia Dortmund vs. Villarreal – 8. September, 21 Uhr

Borussia Dortmund vs. Villarreal – 8. September, 21 Uhr Spieltag 2: FK Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund – 14. Oktober, 21 Uhr

FK Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund – 14. Oktober, 21 Uhr Spieltag 3: Sabah FC vs. Borussia Dortmund – 20. Oktober, 18.45 Uhr

Sabah FC vs. Borussia Dortmund – 20. Oktober, 18.45 Uhr Spieltag 4: Borussia Dortmund vs. Real Betis – 4. November, 21 Uhr

Borussia Dortmund vs. Real Betis – 4. November, 21 Uhr Spieltag 5: FC Arsenal vs. Borussia Dortmund – 24. November, 21 Uhr

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund – 24. November, 21 Uhr Spieltag 6: Borussia Dortmund vs. Inter Mailand – 9. Dezember, 21 Uhr

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand – 9. Dezember, 21 Uhr Spieltag 7: Aston Villa vs. Borussia Dortmund – 19. Januar, 21 Uhr

Aston Villa vs. Borussia Dortmund – 19. Januar, 21 Uhr Spieltag 8: Borussia Dortmund vs. AEK Athen – 27. Januar, 21 Uhr

Die Spiele von RB Leipzig im Überblick:

Spieltag 1: Como 1907 vs. RB Leipzig – 10. September, 21 Uhr

Como 1907 vs. RB Leipzig – 10. September, 21 Uhr Spieltag 2: RB Leipzig vs. PSV Eindhoven – 13. Oktober, 21 Uhr

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven – 13. Oktober, 21 Uhr Spieltag 3: Real Madrid vs. RB Leipzig – 21. Oktober, 21 Uhr

Real Madrid vs. RB Leipzig – 21. Oktober, 21 Uhr Spieltag 4: RB Leipzig vs. Manchester City – 4. November, 21 Uhr

RB Leipzig vs. Manchester City – 4. November, 21 Uhr Spieltag 5: RB Leipzig vs. RC Lens – 24. November, 21 Uhr

RB Leipzig vs. RC Lens – 24. November, 21 Uhr Spieltag 6: Manchester United vs. RB Leipzig – 8. Dezember, 21 Uhr

Manchester United vs. RB Leipzig – 8. Dezember, 21 Uhr Spieltag 7: RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk – 20. Januar, 21 Uhr

RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk – 20. Januar, 21 Uhr Spieltag 8: Feyenoord Rotterdam vs. RB Leipzig – 27. Januar, 21 Uhr

Die Spiele des VfB Stuttgart im Überblick: