Trotz absurder Torwartfehler! Traum von der Champions League wird wahr

Maximilian Lotz , Maximilian Huber 25.08.2026 • 21:42 Uhr Der aserbaidschanische Meister Sabah FK erfüllt sich den Traum von der erstmaligen Qualifikation für die Ligaphase der Champions League - obwohl Torhüter Stas Pokatilov einen Abend zum Vergessen erlebt.

Der Traum von der Champions League drohte für Sabah FK auf besonders bittere Art und Weise zu platzen. Doch dem aserbaidschanischen Meister gelang in den Playoffs gegen Hapoel Beer Sheva nach haarsträubenden Fehlern seines Torhüters Stas Pokatilov ein bemerkenswertes Comeback.

Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel löste das Team von Valdas Dambrauskas mit einem 5:2 (3:2, 1:1) nach Verlängerung im Rückspiel erstmals das Ticket für die Ligaphase der Königsklasse. Der in Siegburg geborene Joy-Lance Mickels (115.) setzte den Schlusspunkt. Doch zuvor machte sich Sabah zunächst selbst das Leben schwer, denn Torhüter Pokatilov verschuldete beide Gegentreffer.

Zunächst leitete der 33 Jahre alte Kasache mit einem Fehlpass im Aufbauspiel das frühe Gegentor durch Igor Zlatanovic (10.) ein.

Sabah FK dreht Spiel nach Torwartpatzern

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Christian Nwachukwu (38.) leistete sich Pokatilov den nächsten Aussetzer. Nach einer Ecke wollte er mit einem Abwurf das Spiel schnell machen, doch statt beim Mitspieler landete der Ball bei Hapoel-Profi Guy Mizrahi (61.), der mit einem geschickten Lupfer den aufgerückten Pokatilov düpierte.

Sabah bewies trotz der Rückschläge Moral und erzwang durch Treffer von Umarali Rakhmonaliyev (74.) und Tellur Mutallimov (90.+4) die Verlängerung. Bei den Gästen sah dann Djibril Diop (100.) die Gelb-Rote Karte. Die anschließende Freistoßflanke verwertete Orphé Mbina (101.).

Der israelische Meister beendete die Partie zu neunt. Kurz nach dem Treffer von Mickels sah Eliel Peretz Gelb-Rot (117.).

Sabah schreibt Fußballmärchen

Für Sabah ist es indes der vorläufige Höhepunkt eines Fußballmärchens. Erst am 8. September 2017 wurde der Klub im Nordwesten Bakus gegründet und spielte in seiner ersten Saison noch in der zweitklassigen Birinci Divizionu. Dort wurde Sabah FK Fünfter – und stieg dennoch direkt in die höchste Spielklasse auf. Weil der Klub die Lizenzauflagen für die Premyer Liqasi erfüllt hatte, während mehrere besser platzierte Vereine keine Lizenz erhielten, gelang Sabah schon nach einer Saison der Aufstieg in die Beletage.

Als Vizemeister 2023 verpasste der Klub vom Masazir-See den Einzug in die Ligaphase der Conference League nur knapp. In diesem Jahr holte Sabah FK vor Rekordchampion Qarabag Agdam den Meistertitel.