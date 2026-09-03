Spätes Drama für Toppmöller

Der RC Lens entgeht zum Auftakt der Champions League einer Blamage in Überzahl und dreht in der Nachspielzeit die Partie. Manchester United siegt beim Königsklassen-Comeback mühelos.

Trainer Dino Toppmöller hat bei seinem Champions-League-Debüt mit dem RC Lens eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Beim Underdog Slavia Prag drehte der französische Pokalsieger am ersten Spieltag der Königsklasse einen 1:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch in ein 3:2 (0:0).

Dabei sah lange Zeit alles nach einer Blamage aus: Lens geriet trotz über 40-minütiger Überzahl gleich zweimal in Rückstand.

16283362f8011c3f67206017b1f4fd0900e86f58-ipad.jpg Toppmoller jubelt bei seinem Königsklassen-Debüt © AFP/SID/MICHAL CIZEK

CL: Später Drama in Prag, Manchester mühelos

Prag schockte die Toppmöller-Elf durch Doppelpacker Danijel Sturm (51./88.). Kurz vor der ersten Führung hatte Mikulas Konecny vier Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte aufgrund einer Notbremse gesehen (49.) – es war der schnellste Platzverweis nach Einwechslung in der Königklasse seit 1992.

Abdallah Sima (73.) glich zunächst zum 1:1 für Lens aus, Florian Thauvin (90.+1) und Ruben Aguilar (90.+3) retteten Toppmöller, der nach zuletzt zwei Niederlagen und Platz zehn in der Ligue 1 bereits Kritik einstecken musste, letztlich.

Einen weitaus geruhsameren Abend verlebte Manchester United bei seiner Rückkehr in Europas Eliteklasse: Dem aserbaidschanischen Meister Sabah FK zeigten die Red Devils nach dreijähriger Abstinenz mühelos mit 4:0 (3:0) die Grenzen auf. Für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick trafen mit Matheus Cunha (27.) und Benjamin Sesko (45.) zwei Ex-Leipziger sowie Bruno Fernandes (42.) und Lisandro Martinez (68.) im Old Trafford.