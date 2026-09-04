Bayern-Liste für Champions League: Darum fehlt Lennart Karl

SPORT1 04.09.2026 • 07:22 Uhr Die UEFA veröffentlicht die A-Liste des FC Bayern für die Champions League. Auf dieser fehlt Lennart Karl.

Der Kader des FC Bayern für die Champions League steht. Der europäische Fußballverband UEFA gab am Donnerstagabend bekannt, dass die 36 Teilnehmer der Ligaphase ihre Kader gemeldet haben – darunter auch die Münchner.

Für das Aufgebot gelten wie immer verbindliche Vorgaben der UEFA. Auf der sogenannten A-Liste der Bayern stehen 24 von maximal 25 möglichen Akteuren.

Auf dieser müssen mindestens acht Plätze für „lokal ausgebildete Spieler“ reserviert sein, von denen wiederum höchstens vier „vom Verband ausgebildet“ sein dürfen, der Rest muss „vom Verein ausgebildet“ sein. Hierzu zählen bei den Münchnern Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala.

Ein „lokal ausgebildeter“ Akteur muss laut Regularien für drei vollständige Spielzeiten oder 36 Monate zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr bei seinem aktuellen Verein oder einem anderen Klub desselben Nationalverbandes unter Vertrag gestanden haben.

Darum fehlt Karl im Aufgebot des FC Bayern

Lennart Karl fehlt in dem von der UEFA veröffentlichten Aufgebot. Das heißt allerdings nicht, dass das Top-Talent nicht in der Champions League spielt.

Denn neben der A-Liste gibt es die B-Liste. Dort dürfen Spieler landen, die am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren sind und seit dem 15. Geburtstag mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre für den betreffenden Klub spielberechtigt waren. Über diese Liste könnte Karl regelmäßig auch kurzfristig in den Kader rücken.

Boey überraschend dabei

Ein anderer, etwas überraschender Name steht dagegen auf der A-Liste: Sacha Boey. Den Franzosen wollten die Münchner im Sommer eigentlich abgeben.