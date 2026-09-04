BVB verzichtet auf Emre Can - Kapitän nicht für CL gemeldet

SPORT1 04.09.2026 • 13:07 Uhr Emre Can wird in Ligaphase der Champions League nicht eingreifen können - der BVB nominiert seinen verletzten Kapitän nicht für das Aufgebot in der Königsklasse. Auch ein Neuzugang und ein Youngster fehlen.

Borussia Dortmund wird die Ligaphase der Champions League ohne Kapitän Emre Can bestreiten. Der 32-Jährige taucht nicht auf der von der UEFA veröffentlichten A-Liste des BVB für die Königsklasse auf.

Can fällt seit Anfang März 2026 mit einem Kreuzbandriss aus, den er sich im Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München zugezogen hat. Einen konkreten Termin für sein Comeback gibt es bislang nicht.

Mit dem Verzicht auf eine Nominierung wird Can dem BVB in der gesamten Ligaphase der Champions League fehlen. Erst im Januar könnte der Verein den Führungsspieler nachmelden, sofern sich die Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert. Die UEFA gesteht den teilnehmenden Klubs vor Beginn der Endrunde Anpassungen am Kader zu.

Nicht nur Can fehlt im BVB-Aufgebot

Neben Can stehen auch die beiden Neuzugänge Giannis Konstantelias und Justin Lerma nicht im Champions-League-Aufgebot. Während Konstantelias nach einem Kreuzbandriss ohnehin langfristig ausfällt, befindet sich der 18-jährige Lerma nach Angaben von Trainer Niko Kovac noch in seiner sportlichen und körperlichen Entwicklungsphase.

Über die sogenannte B-Liste hat Dortmund derweil mehrere Nachwuchsspieler für den Wettbewerb registriert. Dazu gehören unter anderem Jan Luca Riedl, Miguel Adje, Luca Reggiani, Samuele Inacio und Mathis Albert. Diese Talente erfüllen die UEFA-Kriterien für vereinsintern ausgebildete Spieler und können flexibel eingesetzt werden.

Für den BVB beginnt die Champions-League-Saison in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen den FC Villarreal.