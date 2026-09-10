PSG setzt neue CL-Bestmarke

Paris Saint-Germain zeigt gegen Slovan Bratislava keine Gnade und stellt mit seiner furiosen Offensive einen persönlichen Champions-League-Rekord auf.

Paris Saint-Germain hat Slovan Bratislava am Mittwochabend mit 6:1 überrollt und dabei einen eigenen Champions-League-Bestwert aufgestellt.

Der französische Hauptstadtklub gab nach Angaben von Opta im Parc des Princes 35 Torschüsse ab – so viele wie in keinem anderen Spiel der Königsklasse seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2003/04.

PSG war nicht zu stoppen PSG war nicht zu stoppen © IMAGO/Branislav Racko

Champions League: PSG lässt Bratislava keine Chance

PSG ließ dem slowakischen Meister keine Chance und erzielte zum fünften Mal seit Beginn der vergangenen Saison mindestens fünf Tore in einer Champions-League-Partie. Keinem anderen europäischen Team gelang das in diesem Zeitraum so oft.

Gegen Bratislava überragte Ousmane Dembélé mit zwei Treffern (17./23.) und zwei Vorlagen für den spanischen WM-Finalhelden und furiosen Dreierpacker Ferran Torres (31./47./57.), zudem traf Fabian Ruiz (87.).

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.