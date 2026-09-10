Überraschung im Bayern-Kader

Das Startelf-Comeback von Jamal Musiala ist nicht die einzige Überraschung beim Bayern-Spiel gegen Bodö/Glimt.

Jamal Musiala steht beim Auftaktspiel des FC Bayern in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt (21.00 Uhr im LIVETICKER) etwas überraschend in der Startelf. Für den Nationalspieler ist es der erste Einsatz für die Münchner in einem Pflichtspiel von Beginn an seit dem Pokalfinale am 23. Mai in Berlin.

Musiala ist die einzige Überraschung in der Anfangsformation von Trainer Vincent Kompany, der die Situation des 23-Jährigen noch am Mittwoch als „fast so nah wie möglich an der Realität“ bezeichnet hatte. Zumindest im Kader steht ebenso unerwartet Sacha Boey, von dem sich die Münchner im Sommer hatten trennen wollen. Für den 25-Jährigen ist es in dieser Saison eine Premiere.

Sacha Boey steht erstmals in dieser Saison im Bayern-Kader Sacha Boey steht erstmals in dieser Saison im Bayern-Kader © IMAGO/Eibner

FC Bayern will zwei Serien ausbauen

Vor Torhüter Manuel Neuer bilden dagegen Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Alphonso Davies wie erwartet die Abwehrreihe. Vor dem Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic setzt Kompany neben Musiala auf Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane.

Der FC Bayern hat seit einer Niederlage 2002 gegen Deportivo La Corona jedes seiner Auftaktspiele in einer Europapokal-Saison gewonnen – 23 in Serie. Darüber hinaus haben die Münchner die Chance, ihren Champions-League-Rekord von 38 Heimspielen in Serie ohne Niederlage (36 Siege, zwei Unentschieden) weiter auszubauen. Bodö/Glimt ist seit 18 Pflichtspielen unbesiegt und verlor in der vergangenen Saison in der Königsklasse nur ein Auswärtsspiel. –

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane.