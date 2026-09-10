Fans fordern Gündogan-Abschied

Galatasaray verliert zum Champions-League-Auftakt bei Sporting. Ilkay Gündogan bekommt nach seinem Kurzeinsatz den Unmut der Fans zu spüren.

Galatasaray ist mit einer 1:3-Niederlage bei Sporting in die Champions League gestartet. Trainer Okan Buruk brachte Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan in der 84. Minute für Yunus Akgün, doch der Routinier konnte dem Spiel der Türken in den letzten Minuten keinen neuen Schwung verleihen.

Der frühere türkische Nationalspieler Nihat Kahveci wunderte sich über die Einwechslung: „Man kennt die Mängel seit zweieinhalb Monaten und dann wird Ilkay eingewechselt – der auf dem Platz gar nicht stattfindet. Manche im Trainingszentrum sagen, er laufe nicht schnell genug.“

Für Gündogan war es erst der zweite Einsatz der laufenden Saison. Nach der Partie richtete sich ein Teil der Kritik der Galatasaray-Anhänger auch gegen den erfahrenen Profi. In sozialen Medien forderten mehrere Fans, es sei für Gündogan „Zeit, den Verein zu verlassen“, andere schrieben: „Er soll gehen.“

Gündogan bei Galatasaray nicht mehr gesetzt

In der aktuellen Saison war Gündogan bis zum Mittwochabend lediglich am ersten Spieltag der Süper Lig zu einem Kurzeinsatz gekommen. Beim 2:2 gegen Corum FK wurde der 35-Jährige fünf Minuten vor dem Ende der Partie eingewechselt. An den drei folgenden Spieltagen verbrachte er die komplette Spielzeit auf der Bank.

Vor dem Duell mit Sporting war Gündogan, der 2025 nach Istanbul gewechselt war, bereits beim Abschlusstraining aufgefallen: Kameras hielten fest, wie er auf einem Ball saß und für einen Moment gedankenverloren wirkte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.