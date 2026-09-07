Kane will den Henkelpott: "Muss unser Jahr werden"

SID 07.09.2026 • 13:39 Uhr Die Bayern sind ihrem Ziel "sehr nah", meint der Engländer. Auch über ein mögliches Karriereende spricht der Superstar.

Stürmerstar Harry Kane will mit dem FC Bayern in dieser Saison endlich den ersehnten Titel in der Champions League holen.

„Wir sind sehr nah dran“, sagte der 33-Jährige vor dem Auftakt der Königsklasse am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Bodö/Glimt bei TNT Sports: „Vergangene Saison haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht. Wir gehen jetzt in diese Saison und sagen: Es muss unser Jahr werden.“

FC Bayern: Karriereende für Kane kein Thema

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen den späteren Champion Paris Saint-Germain in der vergangenen Spielzeit lechzen die Münchner nach ihrem siebten Titel in der Königsklasse. Es gehe in der Champions League jedoch „nicht nur darum, die beste Mannschaft zu sein. Manchmal braucht man auch das nötige Glück im richtigen Moment“, meinte Kane: „Die Frage ist, ob wir diesen kleinen Unterschied ausmachen können, der nötig ist, um weiterzukommen und die Champions League zu gewinnen. Das ist mein Ziel. Und es ist das Ziel der gesamten Mannschaft.“