Kompany? „Er hat die Gabe“

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Vincent Kompany? Sein früherer Ausbilder erklärt, was den Trainer des FC Bayern antreibt.

Kris van der Haegen sieht in Vincent Kompanys Führungsstärke und dessen konsequenter Spielidee entscheidende Faktoren für den Erfolg beim FC Bayern. Der frühere Trainerausbilder des Belgiers erwartet zudem, dass die Münchner ihren Ansatz in der kommenden Champions-League-Saison weiter verfeinern.

„Er hat die Gabe, eine Gruppe zu führen – und das auf natürliche Art und Weise. Das hatte er schon als Spieler. Er geht mit dem bestmöglichen Beispiel voran. Und er ist vollkommen überzeugt von seiner Idee“, sagte van der Haegen der Süddeutschen Zeitung. Kompany lasse sich von seinem Weg nicht abbringen: „Da kann man noch so sehr versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen: Vincent Kompany wird seine Idee nie verändern.“

Vincent Kompany ist seit 2024 Trainer des FC Bayern Vincent Kompany ist seit 2024 Trainer des FC Bayern © IMAGO/osnapix

„Dieser Sieg war der Gamechanger“

Eine zentrale Rolle spielte aus Sicht van der Haegens der 2:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Ligaphase der Champions League in der vergangenen Saison. „Dieser Sieg war der Gamechanger. Seitdem wissen sie: Okay, wir können den Champions-League-Sieger mit unserem Fußball schlagen.“

Die Konsequenz daraus sei keine taktische Kehrtwende, sondern die Weiterentwicklung des eingeschlagenen Kurses. „Und deshalb werden sie ihre Herangehensweise nicht ändern, sondern sie optimieren.“

Dass die Bayern im Halbfinale nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel mit 1:1 im Rückspiel scheiterten, führte der 62 Jahre alte Belgier auf ganz konkrete Umstände zurück: „Sie haben sich zu sehr von Emotionen über den Schiedsrichter beeinflussen lassen, dabei ging viel Energie verloren. Der Fußball, den sie spielen, erfordert nicht nur viel körperliche Arbeit, sondern auch mentale Frische.“

DEINE MEINUNG

Van der Haegen rechnet im Hinblick auf diese Saison mit Anpassungen in mehreren Bereichen: „Ich glaube, Vincent hat aus dem Halbfinale gegen Paris gelernt. Sie werden versuchen, den Fußball effektiver zu machen, im Angriff, aber auch in der Torverhinderung. Vielleicht auch, indem sie sich Phasen im Kontrollmodus suchen, um danach wieder voll zu pressen. Ich bin sehr gespannt auf den Bayern-Fußball in dieser Champions-League-Saison.“

Van der Heagen ist bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als Head of Coaching Development tätig. Beim belgischen Verband leitete er den Kurs zum Erwerb der UEFA-Pro-Lizenz, den Kompany 2023 erfolgreich abschloss.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt