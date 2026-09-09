„Vini und Mbappé sind unvereinbar“

Beim Sieg gegen Inter sorgen Pfiffe gegen Vinícius und Kylian Mbappé im Bernabéu für Aufsehen. Ein spanischer Ex-Profi behauptet, dass die beiden Stars nicht miteinander harmonieren können.

Trotz des Sieges von Real Madrid gegen Inter Mailand (2:1) ist die Stimmung im Santiago Bernabéu ein großes Thema. In Spanien wird intensiv über Pfiffe gegen Vinícius Júnior und Kylian Mbappé sowie über das Zusammenspiel der beiden Angreifer diskutiert.

Bei Radio Marca warf der frühere Profifußballer Pedro Riesco die Frage auf, ob die beiden Superstars dauerhaft zusammenpassen. „Mbappé ist es leid, so stark kritisiert zu werden“, betonte der Spanier, der unter anderem für Rayo Vallecano und Deportivo La Coruna spielte.

Der erste Champions-League-Auftritt von Real zieht Diskussionen nach sich Der erste Champions-League-Auftritt von Real zieht Diskussionen nach sich © IMAGO/Alex Perez

Riesco ergänzte: „Das Problem bei Madrid ist, dass Vinícius und Mbappé weder in der Kabine noch auf dem Platz koexistieren können. Die Egos von Vinícius und Mbappé sind unvereinbar.“

Real Madrid: Diskussionen nach Sieg gegen Inter

Obwohl die Königlichen zum Auftakt der Champions League einen Sieg einfuhren, wurde ihr Auftritt teils kritisch gesehen. Speziell Vinícius und Mbappé zogen am Dienstagabend mit misslungenen Aktionen immer wieder den Unmut der Fans auf sich.

Auch Real-Legende Raúl zeigte sich nicht vollumfänglich zufrieden mit der Mannschaftsleistung: „Das Beste ist, dass die drei Punkte geholt wurden.“ Die Tore seien nach Fehlern im Spielaufbau von Inter gefallen, anschließend habe Real klare Chancen vergeben, merkte der Ex-Profi an.

Real-Coach José Mourinho konterte jedoch: „Es soll nicht nur Kritik geben. Wir haben auch einige gute Dinge getan.“ Zudem hob er lobend den Einsatz von Vinícius hervor.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.