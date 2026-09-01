TV-Entscheidung bei Champions-League-Spielen mit Bayern und BVB gefallen

In der kommenden Woche rollt in der Champions League wieder der Ball. An gleich drei Tagen geht es um die ersten Punkte in der Ligaphase der Königsklasse.
Entscheidung um CL-Übertragung fix
Die Champions League wird wie in der vorherigen Saison von DAZN und Amazon Prime Video übertragen. Nun steht fest, welche Spiele der Ligaphase bei Prime laufen.
Zum Auftakt trifft Borussia Dortmund am ersten Spieltag am Dienstag, 8. September, auf den FC Villarreal. Die Partie wird bei Amazon Prime Video live zu sehen sein. Das gab der Streaming-Anbieter am Dienstag bekannt und verkündete fünf weitere Exklusivspiele.
So sind gleich drei Partien des FC Bayern bei Prime Video zu sehen, darunter der Kracher bei Atlético Madrid am 3. November.
Champions League: Diese Spiele laufen live bei Amazon Prime Video
- 8. September: Borussia Dortmund – FC Villarreal
- 13. Oktober: FC Bayern – Viking Stavanger
- 20. Oktober: VfB Stuttgart – Atlético Madrid
- 3. November: Atlético Madrid – FC Bayern
- 24. November: FC Arsenal – Borussia Dortmund
- 8. Dezember: FC Bayern – Slavia Prag
Die Spiele der Champions League sind bei Amazon Prime Video und DAZN live zu sehen. Prime Video überträgt dabei immer dienstags ein Topspiel exklusiv. Die übrigen Partien am Dienstag und Mittwoch sind live als Einzelspiel oder in der Konferenz bei DAZN zu sehen.