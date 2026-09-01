TV-Entscheidung bei Champions-League-Spielen mit Bayern und BVB gefallen

Maximilian Lotz 01.09.2026 • 20:14 Uhr Die Champions League wird wie in der vorherigen Saison von DAZN und Amazon Prime Video übertragen. Nun steht fest, welche Spiele der Ligaphase bei Prime laufen.

In der kommenden Woche rollt in der Champions League wieder der Ball. An gleich drei Tagen geht es um die ersten Punkte in der Ligaphase der Königsklasse.

Zum Auftakt trifft Borussia Dortmund am ersten Spieltag am Dienstag, 8. September, auf den FC Villarreal. Die Partie wird bei Amazon Prime Video live zu sehen sein. Das gab der Streaming-Anbieter am Dienstag bekannt und verkündete fünf weitere Exklusivspiele.

So sind gleich drei Partien des FC Bayern bei Prime Video zu sehen, darunter der Kracher bei Atlético Madrid am 3. November.

Champions League: Diese Spiele laufen live bei Amazon Prime Video

8. September: Borussia Dortmund – FC Villarreal

13. Oktober: FC Bayern – Viking Stavanger

20. Oktober: VfB Stuttgart – Atlético Madrid

3. November: Atlético Madrid – FC Bayern

24. November: FC Arsenal – Borussia Dortmund

8. Dezember: FC Bayern – Slavia Prag