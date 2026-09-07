UEFA setzt Zeichen der Solidarität für Flutopfer in Nepal

SID 07.09.2026 • 11:05 Uhr Vor allen Partien der Königsklasse wird in dieser Woche eine Schweigeminute abgehalten. Es geht um die Opfer der Flutkatastrophe in Nepal.

Der europäische Fußball wird bei den Spielen der Champions League in dieser Woche der Opfer der verheerenden Sturzflut in Nepal gedenken. Wie die UEFA mitteilte, wird vor allen Partien der Königsklasse eine Schweigeminute abgehalten. Zudem soll ein Banner mit der Aufschrift „You are not alone Nepal“ („Ihr seid nicht allein, Nepal“) als Zeichen der Anteilnahme und Unterstützung präsentiert werden.

UEFA will auf Folgen der Naturkatastrophe aufmerksam machen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. „Die gesamte europäische Fußballfamilie wird vor den Spielen dieser Woche zusammenstehen, um den Menschen in Nepal unser tiefstes Beileid und unsere Unterstützung auszudrücken. Wir wünschen ihnen Kraft und Widerstandsfähigkeit, während sie sich weiter von dieser Tragödie und ihren Folgen erholen“, sagte der Slowene.