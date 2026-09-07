UEFA setzt Zeichen der Solidarität für Flutopfer in Nepal

Der europäische Fußball wird bei den Spielen der Champions League in dieser Woche der Opfer der verheerenden Sturzflut in Nepal gedenken. Wie die UEFA mitteilte, wird vor allen Partien der Königsklasse eine Schweigeminute abgehalten. Zudem soll ein Banner mit der Aufschrift „You are not alone Nepal“ („Ihr seid nicht allein, Nepal“) als Zeichen der Anteilnahme und Unterstützung präsentiert werden.
UEFA setzt Zeichen der Solidarität
Vor allen Partien der Königsklasse wird in dieser Woche eine Schweigeminute abgehalten. Es geht um die Opfer der Flutkatastrophe in Nepal.
Due UEFA setzt ein Zeichen
© AFP/SID/Silas STEIN
UEFA will auf Folgen der Naturkatastrophe aufmerksam machen
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. „Die gesamte europäische Fußballfamilie wird vor den Spielen dieser Woche zusammenstehen, um den Menschen in Nepal unser tiefstes Beileid und unsere Unterstützung auszudrücken. Wir wünschen ihnen Kraft und Widerstandsfähigkeit, während sie sich weiter von dieser Tragödie und ihren Folgen erholen“, sagte der Slowene.
Mit der Aktion will die UEFA auf die Folgen der schweren Naturkatastrophe aufmerksam machen, die Nepal und auch Tibet am 26. August getroffen hatte. Bislang sind mindestens 1342 Todesopfer in Nepal und 43 in Tibet bestätigt. Die Zahl der Vermissten liegt bei etwa 5000.