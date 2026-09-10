Sané sorgt für Diskussionen

"Er könnte auf Augenhöhe mit Messi spielen"

Der Auftritt von Leroy Sané bei Galatasarays Niederlage gegen Sporting bewegt die türkischen Experten und Journalisten. Der Deutsche wird kritisiert – aber auch verteidigt.

Galatasaray hat zum Auftakt der Champions League einen 1:3-Dämpfer gegen Sporting Lissabon kassiert. In den Mittelpunkt der Diskussionen nach dem Spiel geriet einmal mehr auch Leroy Sané.

Besonders die vergebene Großchance in der 37. Minute brachte dem deutschen Offensivspieler Kritik ein. Der ehemalige türkische Nationalspieler Nihat Kahveci erklärte bei Kontraspor: „Er hatte eine klare Chance, dort muss er das Tor machen. Mit diesem Treffer hätte sich das Spiel verändert.“

In der Türkei wird über Sanés Auftritt rege diskutiert In der Türkei wird über Sanés Auftritt rege diskutiert © IMAGO/ZUMA Press Wire

Anschließend legte der 46-Jährige nach: „Sané war auch bei der Weltmeisterschaft nicht zu sehen und er ist es noch immer nicht. Warum Okan Buruk ihn nicht schon zur Halbzeit ausgewechselt hat, muss ebenfalls diskutiert werden.“

Champions League: Sané nach verpasster Chance ausgewechselt

Galatasaray hatte am Mittwochabend zunächst von einem Eigentor von Goncalo Inácio (5.) profitiert, dann glich Geny Catamo (27.) für die Portugiesen aus. In der zweiten Halbzeit drehte Sporting die Partie durch Treffer von Luis Suárez (57.) und Rodrigo Zalazar (63.). Sané stand beim dritten Gegentor gar nicht mehr auf dem Platz, er war nach 58 Minuten für Neuzugang Rafael Leao ausgewechselt worden.

Kahveci stellte die Reaktion von Galatasaray allgemein in Frage: „Warum fallt ihr nach einem Gegentor auseinander?“, fragte der Ex-Profi und verwies auf das Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison.

Sanés Auftritt sorgt für zwiespältiges Echo

In der Presse fiel im Zuge des Einbruchs speziell Sané auf. „Während alle anderen Galatasaray-Spieler hochkonzentriert waren, war Sané der Einzige, der die Konzentration verlor“, sagte Serkan Akcan, Journalist bei Fanatik.

Sein Kollege Tunc Kayaci urteilte ähnlich: „Sané spielte unbeständig, mal gut, mal schlecht, und vergab eine klare Torchance, was seinem Team den zweiten Gegentreffer einbrachte.“

DEINE MEINUNG

Doch es gab auch Stimmen, die sich schützend vor den ehemaligen Bayern-Angreifer stellten. „Ich verurteile die Auswechslung von Sané, der in den sozialen Medien schon seit geraumer Zeit angefeindet wird“, wurde der Journalist Serkan Korkmaz von Sporx zitiert.

Er hätte Sané und Neuzugang Leao gerne gemeinsam auf dem Platz gesehen und stellte die Frage, ob die weiteren Offensivspieler Aleksey Batrakov, Yunus Akgün und Baris Yilmaz wirklich so überragend gespielt hätten, „dass ausgerechnet Sané ausgewechselt werden musste“.

Zum Abschluss fügte Korkmaz an: „Ich sage es nur ungern, aber Sané hat offenbar ein zu sanftmütiges Gesicht.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.