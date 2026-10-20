Arsenal-Coach Arteta hofft auf Genesung von Kompany

Der Spanier lobt den angeschlagenen Bayern-Coach in höchsten Tönen. Torwart David Raya bewundert Manuel Neuer.

Arsenals Trainer Mikel Arteta hofft vor dem Champions-League-Gipfel beim FC Bayern, dass es seinem angeschlagenen Münchner Kollegen Vincent Kompany bis zum Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) „wieder besser geht. Ich hoffe, dass er dabei ist, weil es sehr gut für das Spiel wäre“, sagte Arteta am Dienstag.

Er sei „ein großer Bewunderer von ihm, zum einen als Mensch, weil ich ihn über einige Jahre hinweg kennenlernen und mit ihm zusammenarbeiten durfte. Und dann als Trainer“, führte der Spanier weiter aus. Der FC Bayern sei unter Kompany, der beim Abschlusstraining wegen eines Virus und Hüftproblemen gefehlt hatte, „auf einem anderen Level – und das ist ein großes Kompliment an ihn.“

Entsprechend freue er sich „wirklich sehr“ auf den Kracher beim deutschen Rekordmeister: „Das ist die Bühne, auf der du sein willst. Wir haben uns mit viel Enthusiasmus auf das Spiel vorbereitet, und ich bin sehr gespannt darauf.“

Dass bei den Bayern der gesperrte Superstar Michael Olise fehlt, sieht der Arsenal-Coach nicht als Vorteil. „In solchen Spielen willst du eigentlich gegen die besten Spieler antreten. Aber wenn du dir den Kader anschaust, siehst du, wie unglaublich gut gecoacht die Bayern sind, welche Mentalität und welche Qualität sie haben. Wir werden uns dem einfach entgegenstellen.“

Auch Toptorwart David Raya sieht die Münchner „als eines der besten Teams in Europa. Bayern spielt unglaublichen Fußball, es ist ein großes Spiel, aber wir wollen drei Punkte“, sagte der Weltmeister.

Große Hochachtung hat der 31-Jährige vor seinem Münchner Kontrahenten Manuel Neuer: „Er ist eine Legende des Spiels, was er getan und erreicht hat. Man kann ihn nur loben. Er ist ein Vorbild für junge Torhüter. Es ist eine Ehre, mit ihm ein weiteres Mal den Platz zu teilen.“