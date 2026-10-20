Floyd Samba steht bei Manchester City in der Champions League überraschend in der Startelf. Er ersetzt niemand Geringeren als Erling Haaland.

Der deutsche U19-Nationalspieler Floyd Samba steht bei der Champions-League-Partie gegen AEK Athen (21 Uhr im LIVETICKER) überraschend in der Startelf von Manchester City. Der 17-Jährige vertritt Superstar Erling Haaland im Sturmzentrum der Citizens.

Für Samba ist es der zweite Einsatz für die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca. Bei seinem Debüt im September gegen Norwich im League hatte er er mit einem Doppelpack für Aufsehen gesorgt. Nun bekommt er die nächste Chance – und das auf der großen Bühne der Königsklasse.

Floyd Samba steht in der Champions League in der Startelf von Manchester City Floyd Samba steht in der Champions League in der Startelf von Manchester City © IMAGO/Every Second Media

Geboren ist Samba im englischen Macclesfield. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Christopher gebürtiger Franzose und ehemaliger Bundesliga-Profi von Hertha BSC. Für die deutsche U19 absolvierte der 17-Jährige bislang drei Einsätze, zuvor war er für die englischen Juniorenteams aktiv gewesen.

Champions League: Acht Änderungen bei Manchester City

Im Vergleich zum 3:2-Sieg der Skyblues gegen Ipswich nahm Maresca acht Änderungen in der Anfangsformation vor. Nur Kapitäns Ruben Dias, Phil Foden und Gianluigi Donnarumma stehen erneut in der Startelf. In der Königsklasse möchte City zurück in die Erfolgsspur finden.

Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Porto (2:0) setzte es vergangene Woche im Kracher-Duell gegen PSG (2:4) die erste Niederlage in der laufenden Saison. In der Premier League stehen die Skyblues mit sieben Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze.