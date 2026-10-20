Die Bayern müssen im Champions-League-Hit gegen Arsenal womöglich auf ihren Trainer verzichten. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Mittelfeldchef.

Bangen um Vincent Kompany und Joshua Kimmich, noch keine Entscheidung bei Manuel Neuer: Beim FC Bayern sind vor dem Champions-League-Hit gegen den FC Arsenal drei Schlüsselpersonalien offen.

„Es ist sehr wichtig, dass er sich ausruht“, sagte Assistenztrainer Aaron Danks vor dem Kracher am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) über seinen Chef Kompany, der wegen seines Infekts samt davon verursachten Hüftproblemen das Training am Montag und auch die Abschlusseinheit am Dienstag verpasst hatte.

Co-Trainer Aaron Danks (l.) ersetzte Vincent Kompany am Dienstag bei der PK Co-Trainer Aaron Danks (l.) ersetzte Vincent Kompany am Dienstag bei der PK © IMAGO/Sven Simon

Auch Kimmich war nicht beim letzten Training vor dem Duell mit dem Vorjahresfinalisten dabei – aus privaten Gründen. Es sei „unklar, was das für morgen bedeutet“, sagte Danks. Bei Neuer, nach seiner Fußverletzung seit Montag zurück auf dem Platz, sei „noch keine Entscheidung getroffen“ bezüglich eines möglichen Einsatzes, ergänzte er.

„Wir beleuchten die Situation Tag für Tag aufs Neue, er ist immer noch fraglich für morgen, aber er wird seine Rolle spielen – ob das nun in der Allianz Arena oder zu Hause ist“, sagte Danks über Kompany. Im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig (6:1) hatte Kompany zwar auf der Bank gesessen, Danks aber das Coaching weitgehend überlassen.

DEINE MEINUNG

Kompany? „Er hat seine Beine teilweise nicht gespürt“

„Er hat seine Beine teilweise nicht gespürt“, schilderte Danks die gesundheitlichen Einschränkungen für seinen Chef, „aber es ist nur ein Virus.“ Wie beim Halbfinalhinspiel in der vergangenen Saison bei Paris Saint-Germain (4:5), als er den damals gesperrten Kompany schon einmal vertreten hatte, werde er im Falle des Falles mit ihm „in Kontakt sein“.

Die Mannschaft geht entspannt mit der Situation um. Damals in Frankreich, berichtete Serge Gnabry, „lief es super. Vom Ablauf her ändert sich gar nix. Wir haben einen top Trainerstaff, die Jungs machen einen exzellenten Job.“

Nach dem 1:3 gegen die Gunners in London im November 2025 habe der FC Bayern eine „kleine Rechnung offen“, ergänzte der Nationalspieler: „Arsenal ist sehr stark in Form, hat ein sehr starkes Team und sich unglaublich entwickelt. Es wird auch darauf ankommen, wer es mehr will.“