Florian Wirtz und der FC Liverpool liefern ein Spektakel ab - inklusive Rekord-Halbzeit!

Angeführt vom überragenden Bradley Barcola hat der FC Liverpool nach einem Offensivspektakel auch sein zweites Spiel in der Champions League gewonnen.

Beim Linzer ASK setzte sich der englische Spitzenklub souverän mit 6:3 (3:0) durch. Barcola erzielte drei Tore, eines davon legte der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz auf.

Florian Wirtz liefert eine gute Partie ab Florian Wirtz liefert eine gute Partie ab © IMAGO/STEINSIEK.CH

Dabei schoss Wirtz ganze sechs Mal auf den Kasten, sammelte 80 Ballkontakte und brachte 86 Prozent aller Pässe an den Mann. Nur ein eigener Treffer wollte ihm bei einer insgesamt guten Leistung nicht gelingen.

Wirtz an Rekord-Halbzeit beteiligt

Erst 15 Mal wurden in einer Champions-League-Partie neun Tore in einer Partie erzielt. Und: Nie zuvor hat ein Auswärtsteam in der ersten Halbzeit mehr Schüsse abgegeben, es waren ganze 19.

Liverpool war von Beginn an drückend überlegen, Wirtz dribbelte sich früh sehenswert in den Strafraum, scheiterte aber an Lukas Jungwirth (11.) im Tor der Linzer. Kurz darauf sorgte Ronald Araújo (22.) per Kopf für das 1:0. Danach überrollte Liverpool den chancenlosen Gegner.

19 – Liverpool have recorded the most shots by an away team on record in the first half of a UEFA Champions League away match (since 2003-04).



Volume. pic.twitter.com/AFlsqZlKFh — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2026

Barcola (24., 37., 66.), der frühere Leverkusener Jeremie Frimpong (51.) und Lewis Koumas (72.) erzielten die weiteren Treffer. Defensiv zeigte Liverpool aber auch einige Nachlässigkeiten, die Linz ausnutzte. Robert Ljubicic (63.) und Florian Flecker (74., 77.) waren für die Österreicher erfolgreich.