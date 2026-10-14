DFB-Nominierung? "Werden uns wieder ins Schaufenster stellen"

Der ŠK Slovan Bratislava empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Národny Futbalovy Stadión. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Leichtes Spiel für den VfB Stuttgart in der Champions League? Die Schwaben treten am Mittwoch bei ŠK Slovan Bratislava an – die Slowaken gehn heute Abend mit einer Serie von zehn Niederlagen in Folge im Landesmeisterpokal ins Heimspiel im Národny Futbalovy Stadión. Anstoß ist um 21.00 Uhr, Schiedsrichter ist Irfan Peljto. Für Slovan ist es zugleich das vierte Duell mit den Schwaben inklusive Qualifikationsspielen – auf den ersten Sieg gegen Stuttgart wartet der Klub noch.

Champions League heute: Bratislava – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

VfB Stuttgart mit Rückenwind in der Champions League

Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft gehen dagegen mit Rückenwind in die Champions-League-Partie, nachdem Stuttgart drei der vergangenen vier Spiele in diesem Wettbewerb gewonnen hat. Zum Auftakt der Königsklasse besiegten die Schwaben Viking Stavanger mit 3:1

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart wollen den zweiten Sieg in der Champions League Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart wollen den zweiten Sieg in der Champions League © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Das einzige bisherige Duell von ŠK Slovan Bratislava und dem VfB Stuttgart in einer europäischen Hauptrunde gab es in der Ligaphase der Champions League 2024/25. Der VfB gewann damals auswärts mit 3:1. Stuttgart holte damit auch seinen jüngsten Auswärtssieg in der Champions League bei Slovan Bratislava.

Wird ŠK Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird SLO gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: ŠK Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: ŠK Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.