Demichelis fordert Reaktion: „Werden anderes Gesicht zeigen“

Die Leipziger kamen am vergangenen Wochenende bei Bayern München unter die Räder - im Duell mit Real Madrid soll das nicht mehr passieren.

Trainer Martin Demichelis hat nach dem 1:6-Debakel von RB Leipzig in der Bundesliga eine Reaktion im Königsklassen-Duell mit Real Madrid gefordert. „Wir müssen mit Mut und unserer Persönlichkeit in das Spiel gehen und versuchen, unsere Idee vom Fußball zu zeigen“, sagte der Argentinier vor dem Härtetest im Bernabéu am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): „Ich vertraue meinen Jungs voll. Wir werden ein anderes Gesicht zeigen.“

Aus dem Auftritt bei Bayern München am vergangenen Wochenende habe man gelernt, versicherte Demichelis mit Blick auf die Partie, in der die Leipziger dem deutschen Rekordmeister in allen Belangen unterlegen gewesen waren. „Nach so einem 1:6 ist die Laune erst einmal im Keller, die Rückreise war sehr still, jeder hat sich seine Gedanken gemacht“, berichtete Kapitän David Raum. Am nächsten Tag habe man intern viele Gespräche geführt. Aus einem solchen Ergebnis müsse man Lehren ziehen, das habe die Mannschaft getan.

Gegen den spanischen Rekordmeister um den Ex-Leipziger Yan Diomande sieht Raum nun die mannschaftliche Geschlossenheit als Schlüssel. „Ich glaube, wenn du hier nach Madrid kommst, muss die Intensität und der Teamgedanke stimmen“, betonte der Nationalspieler. Leipzig müsse als Kollektiv auftreten, „nur so haben wir eine Chance.“

Leipzig steht mit Blick auf die angestrebte Qualifikation für die K.o.-Phase mit drei Punkten auf dem Konto unter Zugzwang. Auf den verpatzten Auftakt bei Como 1907 (1:4) folgte ein 1:0-Heimsieg gegen die PSV Eindhoven.