Diese Worte nach dem United-Debakel haben es in sich

Bruno Fernandes erlebt abseits des Platzes einen Schockmoment. Während der Kapitän von Manchester United mit seinem Team in der Champions League unterwegs ist, schlagen Einbrecher in seinem Zuhause zu.

Bruno Fernandes ist Opfer eines Einbruchs geworden. Unbekannte Täter drangen am Mittwochabend in das Wohnhaus des Kapitäns von Manchester United im englischen Nether Alderley ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr, während Fernandes mit Manchester United in der Champions League bei Como in Italien eine 1:4-Klatsche kassierte. Nach Angaben der Polizei wurden unter anderem Schmuck und weitere Gegenstände gestohlen. Ein Nachbar hatte zuvor drei verdächtige Männer auf dem Grundstück bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten wenige Minuten später eintrafen, waren die Verdächtigen bereits verschwunden.

Im Haus von United-Star Bruno Fernandes wurde eingebrochen Im Haus von United-Star Bruno Fernandes wurde eingebrochen © IMAGO/ABACAPRESS

Polizei bittet um Hinweise

Laut Polizei befindet sich die Untersuchung noch in einem frühen Stadium. Die Beamten werten derzeit Aufnahmen aus der Umgebung des Hauses aus und bitten mögliche Zeugen um Hinweise.

Unklar ist bislang, ob sich Fernandes‘ Ehefrau Ana Pinho und die beiden Kinder zum Zeitpunkt des Einbruchs im Haus befanden. Die Täter sollen trotz umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen auf das Grundstück gelangt sein.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.