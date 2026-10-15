Auch dank Endrick dreht Real Madrid das Champions-League-Spiel in Rom spät. Nach dem Spiel gibt der Brasilianer ein emotionales Interview.

Endrick hat nach dem spektakulären 4:3-Sieg von Real Madrid bei der AS Rom einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben. Der brasilianische Angreifer, der als Joker den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 3:3 erzielte und maßgeblich an der Wende beteiligt war, sprach nach der Partie über die schwierigen vergangenen Wochen und einen ganz besonderen Moment auf der Bank.

Der 20-Jährige hatte zu Saisonbeginn kaum Spielzeit erhalten und zuvor insgesamt lediglich wenige Minuten auf dem Platz gestanden. Umso größer war die Erleichterung nach seinem starken Auftritt.

Endrick war einer der Matchwinner für Real Madrid in Rom Endrick war einer der Matchwinner für Real Madrid in Rom © IMAGO/ABACAPRESS

„Es ist großartig. Ich bin immer noch ganz aufgeregt“, sagte Endrick: „Ich saß auf der Bank, habe gebetet und als ich mich umdrehte, riefen sie mich. Da habe ich weiter gebetet. Ich hätte nie gedacht, dass ich so früh eingewechselt werde.“

Besonders bewegend wurde der Real-Profi, als er über seine Rolle im Team sprach. „Ich möchte meiner Mannschaft und dem Trainer helfen. Das Wichtigste ist, dass Real Madrid gewinnt. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich der Erste, der geht“, erklärte Endrick: „Bei Real Madrid zu sein, ist schwierig. Aber ich werde jeden Tag darum kämpfen.“

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Champions League: Endrick hat mit Real große Ziele

Als Endrick in der 68. Minute aufs Feld kam, lag Real bereits mit 1:3 zurück. Der Stürmer schilderte anschließend auch die Momente unmittelbar vor seiner Einwechslung. „Es war schwierig. Ich war mit Mourinho zusammen, habe den Kopf gesenkt. Als ich wieder hochgeschaut habe, hatte Malen ein weiteres Tor erzielt“, sagte er mit Blick auf die brenzlige Situation der Königlichen.

Aufgeben sei für die Königlichen jedoch nie eine Option gewesen. „Aber wir sind Real Madrid. Wir werden in jedem Spiel kämpfen, egal was passiert. Das haben wir immer getan, und wir werden weiterkämpfen. Wir haben noch die Champions League, den Pokal, die Meisterschaft und alle anderen Wettbewerbe, und wir wollen sie gewinnen.“

Endrick sprach aber nicht nur über das Spiel. Nebenbei nahm der Brasilianer auch seinen Teamkollegen Vinícius Júnior in Schutz, der aufgrund seiner Roten Karte für vier Spiele in der Liga gesperrt wurde. „Was sie mit Viní machen, ist Wahnsinn“, kritisierte der junge Stürmer.

Auch auf seine Zukunft und mögliche weitere Einsätze angesprochen, blieb Endrick kämpferisch: „Ich weiß es nicht. Trainer tun nicht, was für einen einzelnen Spieler am besten ist, sondern was für die Mannschaft am besten ist. Ich werde kämpfen und jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Das werde ich meine ganze Karriere lang tun.“