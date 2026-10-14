Der FC Bayern gibt in Stavanger einen möglichen Sieg aus der Hand - auch weil Alphonso Davies beim letzten Gegentor keine gute Figur abgibt. Die Experten finden deutliche Worte.

Experte Shkodran Mustafi hat nach dem 3:3 des FC Bayern bei Viking Stavanger in der Champions League Außenverteidiger Alphonso Davies beim dritten Gegentor mit in die Verantwortung genommen.

„Davies guckt nur zum Ball. Er rennt Richtung eigenes Tor und sieht gar nicht, dass hinten einer ist“, sagte der Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft bei Amazon Prime. „Er geht auch nicht richtig zum Ball. Er muss einfach offen stehen, muss den Stürmer aufnehmen, muss ihn blocken – ihn daran hindern. Und zur Not kommt keiner der beiden zum Kopfball, dann geht der Ball hinten raus. Aber das sind halt einfach Fehler, die manchmal dann nicht so schlau aussehen.“

Alphonso Davies sah beim dritten Gegentor der Bayern nicht gut aus Alphonso Davies sah beim dritten Gegentor der Bayern nicht gut aus © IMAGO/NTB

Mustafi kritisiert Davies: „Du musst den Stürmer daran hindern“

Die Bayern agierten zum Zeitpunkt des Gegentreffers durch Herman Haugen (90.) in Unterzahl, nachdem Michael Olise Gelb-Rot gesehen hatte (74.). Vor dem Gegentor verloren Konrad Laimer und Joshua Kimmich auf der rechten Außenbahn den Ball an Jesper Daland und Zlatko Tripic. Letzterer schlug die Flanke in den Strafraum, die Haugen per Kopf verwertete.

Gerade in Unterzahl sei es wichtig, den Strafraum konsequenter zu verteidigen, betonte Mustafi. „Es werden viele Bälle in die Box gespielt. Dann musst du dich orientieren, über die Schulter gucken – und musst den Stürmer daran hindern“, analysierte der Weltmeister von 2014.

Expertenkollegin Josephine Henning kritisierte ebenfalls das Abwehrverhalten des kanadischen Nationalspielers in der Situation. „Er geht auch nicht zum Ball. Er lässt sich wegdrücken. Also da kannst du besser zum Kopfball gehen.“