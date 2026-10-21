Anhänger des FC Bayern München präsentieren vor dem CL-Duell mit Arsenal einen Banner in der Südkurve. Eine Münchner Hooligan-Gruppierung feiert ihr 40-jähriges Jubiläum.

Vor dem Champions-League-Kracher des FC Bayern gegen den FC Arsenal (JETZT im Liveticker) haben Anhänger der Münchner ein kontroverses Banner in der Südkurve präsentiert.

Wenige Minuten vor Anpfiff war dort „40 Jahre – Service Crew München“ zu lesen. Mit dem Banner erinnern Teile der Bayern-Anhänger an eine ehemalige Hooligan-Gruppierung, die im Jahr 1986 gegründet wurde, aber inzwischen nicht mehr besteht.

Ein Banner der „Service Crew München“ in der Südkurve Ein Banner der „Service Crew München“ in der Südkurve © IMAGO/HMB-Media

Bayern- und 1860-Hooligans kämpften Seite an Seite

Die „Service Crew Munich“ hatte sich 1986 formiert. Es war eine Gruppe, in der Hooligans des FC Bayern und von Stadtrivale 1860 München gemeinsam agierten.

Auch an internationalen Aufeinandertreffen gewaltbereiter Fans war die „Service Crew München“ beteiligt, wie beispielsweise bei Ausschreitungen in Rotterdam 1989 nach einem Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden.