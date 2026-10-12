Der Sieg in der Liga sei auch Motivation für die Königsklasse.

Trainer Martin Demichelis vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig freut sich auf ein „attraktives Spiel“ gegen die PSV Eindhoven am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). Nach dem überzeugenden 6:0 gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende habe seine Mannschaft „eine Bestätigung“ erhalten, die nun „eine Verpflichtung sein“ müsse, sagte der Argentinier.

Nach der 1:4-Auftaktniederlage bei Como 1907 steht Leipzig in der Königsklasse bereits unter Druck. Das ausgegebene Ziel ist das Erreichen der K.o.-Phase. Eindhoven sei ein „sehr interessanter Gegner“, sagte Demichelis: „Sie spielen ein ganz klares System, sie wollen immer den Ball haben.“ Entscheidend sei es, „unser Spiel mit und gegen den Ball durchzusetzen“.

Personell kann Demichelis wieder auf Johan Bakayoko zurückgreifen, der gegen Frankfurt nicht im Kader gestanden hatte. Der Offensivspieler habe „einen kleinen Fehler gemacht“, erklärte der Trainer, fügte aber schmunzelnd hinzu: „Ich habe schon vergessen, was er gemacht hat.“ Auch sonst stehen dem 45-Jährigen alle Spieler zur Verfügung.

Größere Veränderungen in der Startelf sind derweil nicht zu erwarten. Er sei „kein Freund von viel Rotation“, betonte Demichelis: „Ich möchte den Spielern nicht das Gefühl geben, dass sie sofort, wenn sie einen Fehler machen, rausfliegen.“