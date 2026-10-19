Neuer zurück im Training beim FC Bayern
Beim FC Bayern gibt es erfreuliche Nachrichten. Torhüter und Kapitän Manuel Neuer kehrt nach seiner Verletzung zurück.
Manuel Neuer ist zurück! Der Keeper des FC Bayern konnte am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren. Aufnahmen der Bild-Zeitung zeigten den 40-Jährigen beim Training an der Säbener Straße.
Rund 40 Minuten soll der Kapitän des Rekordmeisters gemeinsam mit Torwart-Trainer Michael Rechner auf dem Platz gewesen sein, ehe sein Weg in die Kabinen führte. Zuletzt hatte der Keeper die Champions-League-Partie gegen Stavanger (3:3) und das Topspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig (6:1) mit Fußproblemen verpasst. Auch Sky berichtete von der Rückkehr.
Neuer-Entscheidung gegen Arsenal noch offen
Mit der Trainingsrückkehr steigen auch die Chancen, dass Neuer am Mittwoch beim CL-Kracher gegen den FC Arsenal (21 Uhr im LIVETICKER) wieder zwischen den Pfosten steht. Endgültig entschieden ist dies laut der Bild allerdings noch nicht.
Die Bayern wollen wohl zunächst das Abschlusstraining am Dienstag abwarten, ehe sie Klarheit schaffen. Sollte Neuer grünes Licht geben, stünde einem Startelfeinsatz nichts im Wege. Ansonsten wäre erneut Jonas Urbig sein Ersatz, der auch schon in Stavanger und gegen Leipzig im Tor gestanden hatte.