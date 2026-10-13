Platzverweis! Michael Olise brennen die Sicherungen durch

Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Michael Olise fliegt in der Champions League vom Platz. Der Flügelspieler verliert die Nerven und attackiert einen Gegenspieler.

Unschöne Aktion von Michael Olise: Dem Star des FC Bayern sind in der Champions League beim wilden 3:3 (0:2) gegen den norwegischen Vertreter Viking Stavanger die Sicherungen durchgebrannt.

Olise zog zunächst Gegenspieler Henrik Heggheim am Trikot und trat dann gegen Stavangers Kapitän Zlatko Tripic nach. Dafür wurde er von Schiedsrichter Georgi Kabakov verwarnt. Anschließend warf Olise Tripic einen Ball an den Kopf. Folgerichtig wurde er vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (74.).

Michael Olise fliegt in Norwegen vom Platz Michael Olise fliegt in Norwegen vom Platz © IMAGO/NTB

Olise fliegt vom Platz – „Da gibt es nichts zu diskutieren“

Der VAR überprüfte die Szene noch kurz – intervenierte aber nicht. „Ich habe es im Livebild schon gesehen, dass Olise den Ball nimmt und dem anderen ins Gesicht wirft. Das ist klassisch Rot, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Er hat sich provozieren lassen“, wurde Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich bei Prime Video deutlich.

„Das ist im Ansatz immer sichtbar, wenn ein Spieler versucht, ein taktisches Foul zu machen, und der Schiedsrichter es nicht unterbindet. Man muss den Spieler davor nicht schützen, er hat sich selbst zu schützen. Das ist eine klare Tätlichkeit mit dem Ball“, fuhr Ittrich fort. Gefrustet stapfte Olise derweil in Richtung Katakomben.

Es war der erste Platzverweis seiner Profikarriere. Damit verpasst Olise .

Die Partie endete mit 3:3. Zur Halbzeit lagen die Bayern mit 0:2 zurück, es folgte eine furiose Aufholjagd und dann der Platzverweis von Olise. In Unterzahl kassierten die Münchner dann doch noch den späten Ausgleich.

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Michael Olise bekommt die Rote Karte gezeigt Michael Olise bekommt die Rote Karte gezeigt © IMAGO/NTB

TV-Experten reagieren auf Entgleisung von Olise

„Olise hat das Spiel am Ende vergeigt. Das muss er auf seine Kappe nehmen. […] Die Rote Karte hat alles verändert“, resümierte Experte Benedikt Höwedes.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Christoph Kramer. „Ich kann verstehen, dass so eine Kurzschlusshandlung passiert. Aber das verändert natürlich alles“, sagte der Weltmeister von 2014: „Der Kollege Trpic wäre mir auch irgendwann auf den Sack gegangen. Er ist dann auch nur ein Mensch und ich kann verstehen, dass so eine Kurzschlusshandlung passiert.“

Anders bewertete die Situation Ex-Profi Shkodran Mustafi: „Die Rote Karte darf dir nicht passieren. […] Sowas darf dir einfach nicht passieren.“

Die Tore für Stavanger erzielten Gianni Stensness (2.), Peter Christiansen (38.) und Herman Haugen (90.). Für die Bayern trafen Doppelpacker Harry Kane (54., Foulelfmeter und 60.) sowie Luis Díaz (71.).