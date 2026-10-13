FC Bayern: Kane stellt Klubrekord ein

Der Stürmerstar Harry Kane zieht in Stavanger mit Robert Lewandowski gleich.

Torgarant Harry Kane vom FC Bayern hat im Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger einen Klubrekord eingestellt. Wie einst Robert Lewandowski traf der englische Stürmerstar im neunten Spiel der Königsklasse in Serie – länger war auf Europas größter Bühne im Vereinsfußball einzig Cristiano Ronaldo erfolgreich.

In der 54. Minute traf der Engländer vom Elfmeterpunkt zum Anschlusstreffer und glich die Partie nur sechs Minuten später zum 2:2 aus. Kane hat seit seinem Doppelpack im Januar 2026 gegen Union Saint-Gilloise in jeder Begegnung mindestens einmal getroffen. Seine Serie setzte er im letzten Spiel der Gruppenphase der vergangenen Saison gegen die PSV Eindhoven (ein Tor) sowie in der K.o.-Runde gegen Atalanta Bergamo (ein Spiel, zwei Tore), Real Madrid (2/2) und Paris Saint-Germain (2/2) fort. In dieser Spielzeit traf er beim 5:0 zum Auftakt gegen Bodö/Glimt erneut einmal und am Dienstagabend in Stavanger dann per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 (54.).

Harry Kane trifft in Stavanger doppelt Harry Kane trifft in Stavanger doppelt © IMAGO/NTB

Tore in mindestens neun Champions-League-Spielen in Folge waren zuvor nur Ronaldo, Ruud van Nistelrooy und Lewandowski gelungen. „CR7“ legte von Juni 2017 bis April 2018 für Real Madrid die Rekordserie von elf Spielen hin.

Van Nistelrooy war im Trikot von Manchester United von September 2002 bis April 2003 ebenso neunmal in Folge erfolgreich wie Lewandowski, dem dieses Kunststück gleich zweimal gelang: Von September 2019 bis August 2020 und von November 2020 bis November 2021 für die Bayern.