71 Sekunden! Nächster früher Schock für Bayern

Wie lange bleibt er noch unantastbar?

Früher Schock für den FC Bayern! In der Champions League laufen die Münchner bereits nach 71 Sekunden einem Rückstand hinterher.

Der FC Bayern muss gegen Viking FK (JETZT im LIVETICKER) einen frühen Schock hinnehmen. Bereits in der 2. Spielminute gerieten die Münchner gegen die Norweger in Rückstand. Nach dem schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte gegen den FC Augsburg ist es bereits der nächste frühe Gegentreffer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

Exakt 71 Sekunden waren gespielt, als Stavangers Gianni Stensness nach einem Eckball im Fünfmeterraum am höchsten stieg und das Spielgerät an Jonas Urbig vorbei per Aufsetzer in die rechte Ecke setzte. Im Luftduell hatte sich der australische Innenverteidiger dabei gegen Minjae Kim und Jonathan Tah durchgesetzt.

Gianni Stensness schockt Bayern mit seinem Treffer Gianni Stensness schockt Bayern mit seinem Treffer © IMAGO/NTB

Norwegische Presse völlig aus dem Häuschen

In Norwegen sorgte das frühe Tor für Furore. „Ein Gigant erschüttert: Eine der krassesten Szenen“, titelte das norwegische Dagbladet nach dem schnellsten Tor der diesjährigen Königsklassen-Saison.

„Das gehört zu den unglaublichsten Szenen, die wir in Norwegen im Fußball je gesehen haben“, war auch der ehemalige Fußballprofi und heutige Experte Simen Stamsö Möller bei TV2 völlig aus dem Häuschen.

„Wie aus einer anderen Welt“: Stavanger kontert Bayern aus

Doch Stavanger ruhte sich nicht auf dem frühen Führungstreffer aus. Immer wieder waren die Norweger gefährlich und prüften Urbig, bis sie durch einen blitzsauber ausgespielten Konter schließlich verdient auf 2:0 erhöhten. Peter Christiansen gewann das Laufduell mit Nathaniel Brown und schloss nach Vorarbeit von Erik Botheim unhaltbar aus knapp 14 Metern ins rechte untere Eck ab (38.).

Peter Christiansen trifft nach einem Konter zum 2:0 Peter Christiansen trifft nach einem Konter zum 2:0 © IMAGO/NTB

„Das ist norwegische Fußballgeschichte und ein Konter wie aus einer anderen Welt“, sagte TV2-Kommentator Öyvind Alsaker über die Szene. Bayern ging mit dem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang drehte Bayern die Partie durch Tore von Harry Kane (54. / 60.) und Luis Díaz (71.).

Vikings Herman Haugen besorgte schließlich noch den umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand (90.), nachdem Bayerns Michael Olise vom Platz gestellt worden war (74.).