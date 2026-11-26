Karim Adeyemi gehörte während der vergangenen Länderspielpause nicht zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Im Verein glänzt der Offensivspieler dafür erneut.

Karim Adeyemi hat beim deutlichen Champions-League-Sieg des FC Barcelona in Baku auf sich aufmerksam gemacht. Der deutsche Nationalspieler stand beim 4:1 (1:0) gegen Sabah FK in der Startelf, erzielte einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Weil Barca unter Trainer Hansi Flick rotierte und Lamine Yamal verletzt fehlte, rückte Adeyemi in die Anfangsformation. Der frühere Dortmunder zahlte das Vertrauen zurück: Vor dem 1:0 durch Anthony Gordon brachte er den Ball scharf vors Tor, Sabah-Keeper Stas Pokatilov konnte nur abklatschen. Gordon verwertete den Abpraller zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel legten die Katalanen schnell nach. Gordon erhöhte zunächst auf 2:0, ehe Adeyemi in der 55. Minute nach einer Vorarbeit von Alejandro Balde zum 3:0 einschob. Nur wenige Minuten später machte Gabriel Jesus mit dem vierten Treffer alles klar. Für Adeyemi war es schon das dritte Tor im vierten Champions-League-Einsatz der laufenden Saison.

Karim Adeyemi überzeugt beim FC Barcelona Karim Adeyemi überzeugt beim FC Barcelona © IMAGO/Ball Raw Images

Adeyemi: Die einen loben, die anderen kritisieren auch

Der 24-Jährige war an mehreren gefährlichen Offensivaktionen beteiligt und traf in der Schlussphase sogar noch die Latte. Anschließend rückte der deutsche Nationalspieler auch in der spanischen Presse in den Fokus. „Balde und Adeyemi beweisen sich in Baku“, titelte die Mundo Deportivo und lobte die beiden.

Etwas kritischer fiel das Urteil der Sportzeitung AS aus. „Er hatte Schwierigkeiten, sich auf der rechten Seite zurechtzufinden, machte viele Fehler und verlor unzählige Bälle“, hieß es in der Einzelkritik. Erst mit seiner Beteiligung am ersten Treffer von Gordon habe Adeyemi besser ins Spiel gefunden. „Danach gelang es ihm sogar, selbst ein Tor zu erzielen.“

Ist Adeyemis Auftritt auch ein Signal an den DFB?

Für Adeyemi kommt der Treffer zu einem wichtigen Zeitpunkt. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte den 24-Jährigen für die jüngsten Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande nicht berücksichtigt. Die Konkurrenz im DFB-Team war offenbar stärker. Auch seine zuletzt geringe Einsatzzeit in Barcelona könnte bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. In der spanischen Presse wurde dieser Umstand ebenfalls als möglicher Grund für die Nichtnominierung angeführt.

Die Entscheidung dürfte für Adeyemi eine Enttäuschung gewesen sein. Umso wichtiger ist es für ihn, sich bei Barcelona wieder häufiger zu zeigen und seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. In Baku nutzte er die Gelegenheit: Mit seinem Treffer und seinen weiteren Offensivaktionen lieferte er Argumente für mehr Spielzeit.

Ob das auch für eine Rückkehr in den DFB-Kader reicht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Entscheidend dürfte sein, ob Adeyemi seine Leistung bestätigen und sich bei den Katalanen nachhaltig in den Vordergrund spielen kann.