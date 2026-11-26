Der FC Bayern kassiert in Lille die erste Saisonniederlage. Die internationale Presse reagiert überrascht und sieht den Rekordmeister angesichts der Personalsorgen und Musiala-Debatte unter Druck.

Der FC Bayern hat ausgerechnet in einer ohnehin turbulenten Phase die erste Saisonniederlage kassiert. Das überraschende 1:2 in der Champions League beim OSC Lille sorgte nicht nur für einen sportlichen Dämpfer, sondern rief auch international viele Schlagzeilen hervor.

Zwischen Personalsorgen, der Debatte um Jamal Musiala und dem unglücklichen Eigentor von Aleksandar Pavlovic zeigt sich die ausländische Presse teils erstaunt, teils schonungslos. SPORT1 zeigt eine Auswahl an internationalen Pressestimmen zur Bayern-Niederlage in Lille:

Der FC Bayern verlor in Lille Der FC Bayern verlor in Lille © IMAGO/HMB-Media

Frankreich

Le Parisien: „Was für ein grandioser Triumph für Lille! Im heimischen Stadion fegten sie Bayern München vom Platz und sicherten sich damit ihren ersten Champions-League-Sieg der Saison. Ein prestigeträchtiger Sieg gegen die deutschen Giganten.“

L’Équipe: „In einer sensationellen Überraschung gelingt Lille ein bemerkenswertes Kunststück gegen Bayern München. (…) In fünf Jahren wird jeder vergessen haben, dass der FC Bayern München am Mittwochabend nicht gerade ein Überflieger war, da zahlreiche Schlüsselspieler (Olise, Kane, Saibari, Gnabry, Davies…) fehlten. Dieser Sieg wird dann neben denen von AC Mailand oder Real Madrid in die Geschichtsbücher eingehen. Lille ist das völlig egal, und sie genießen völlig zu Recht einen Triumph, den zur Halbzeit niemand für möglich gehalten hatte – außer ihnen selbst.“

Canal+ Foot: „Das unglaubliche Eigentor von Pavlovic bringt Lille in Führung – eines der Slapstick-Tore des Jahres.“

Spanien

AS: „Bayern sinkt. Davide Ancelottis Lille feiert ein episches Comeback, das den deutschen Giganten inmitten der Musiala-Affäre ins Wanken bringt. (…) Eine weitere bittere Niederlage in einer Saison, die sich zu einer der schwächsten der letzten Jahre entwickelt. Die Einlieferung von Trainer Kompany ins Krankenhaus nach einem Zusammenbruch, die Affäre um Musiala und eine Verletzungswelle plagen den deutschen Rekordmeister.“

Marca: „Bayern München durchlebt eine merkwürdige Phase. Statt bayerischer Musik und Bier herrschen nur noch Lärm und Unmut. Verletzungen, Kompanys Ausfall und Musialas Situation haben die Münchner in eine tiefe Krise gestürzt und ihre Ergebnisse beeinträchtigt.“

DEINE MEINUNG

Mundo deportivo: „Ohne Harry Kane und Michael Olise steht den Bayern ein deutlich schwierigerer Weg bevor, um in der Champions League unter die ersten Acht zu kommen.“

Sport: „Lille beendet die unbesiegbaren Bayern in einer schwarzen Nacht für Kompany.“

England

BBC: „Schreckliches Pavlovic-Eigentor beschert Lille den Überraschungssieg.“

The Guardian: „Lille-Comeback vergrößert Bayerns Sorgen. Lille holte sich den Sieg nur vier Minuten nach dem Ausgleich, als Pavlovic einen Schuss von Ethan Mbappé auf komische Art und Weise ins eigene Tor abfälschte.“

ESPN: „Die Hoffnungen des FC Bayern München auf einen Platz unter den ersten Acht der Champions League hängen am seidenen Faden.“

Schweiz

Blick: „Bayern in Not. In Lille fehlen dem FC Bayern München so viele Spieler, dass das Spiel darunter leidet. Dafür geht es mal wieder neben dem Rasen so richtig rund.“

Österreich

Krone: „Nach Slapstick-Eigentor: Lille besiegt die Bayern.“