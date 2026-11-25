Real Madrid war in den vergangenen Jahren mehr Krisenteam als Titelanwärter. Doch unter José Mourinho findet aktuell ein beeindruckender Wandel statt - findet auch Thierry Henry.

Real Madrid ist nicht mehr wiederzuerkennen. Aus dem Krisenteam, das in den vergangenen beiden Jahren keine einzige großen Trophäe gewinnen konnte, ist wieder ein Titelfavorit geworden – so sieht es zumindest der TV-Experte Thierry Henry.

„So spielt ein Champions-League-Anwärter“, sagte der ehemalige Weltklassespieler am Dienstagabend bei CBS Sports: „Die Mannschaft entwickelt sich von Woche zu Woche immer weiter. Bei Real Madrid passiert etwas, seid vorsichtig.“

Thierry Henry gewann die Champions League 2009 mit Barca Thierry Henry gewann die Champions League 2009 mit Barca © IMAGO / NurPhoto

Mit 5:1 hatten die Königlichen PSV Eindhoven zuvor vom Platz gefegt – und das, trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands. Der seit Wochen herausragende Jude Bellingham traf per Traumtor, Kylian Mbappé markierte einen Doppelpack und auch der zwischenzeitlich in Ungnade gefallene Vinícius Júnior durfte einen Treffer bejubeln.

Mourinho bringt Real wieder in die Spur

„Vor ein paar Monaten haben sie Vinícius noch fertiggemacht, und schaut ihn euch jetzt an. Sie haben ein großartiges Spiel abgeliefert, und wie wir das gefeiert haben…“, schwärmte auch Henry.

Zehn Spiele hat Madrid unter José Mourinho nun wettbewerbsübergreifend hintereinander gewonnen. Der Portugiese macht seinem vor vielen Jahren auserkorenen Spitznamen „The Special One“ wieder alle Ehre. Wo Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso und in seinem letzten Jahr auch Carlo Ancelotti scheiterten, überzeugt der 63-Jährige.

DEINE MEINUNG

Im Lieblingswettbewerb Champions League steht der Rekordchampion an der Tabellenspitze, in La Liga fehlen nach dem Sieg im Clásico vor einigen Wochen nur noch drei Zähler auf Erzrivale FC Barcelona – und vor allem sind Schlagzeilen über Probleme in der Real-Kabine vorerst verschwunden.

Bellinghams „Persönlichkeit ist unglaublich“

Henry macht den aktuellen Erfolg dabei vor allem auch an Bellingham fest. „Ich kann nicht glauben, dass die Leute in seinem eigenen Land an ihm gezweifelt haben“, hielt die Klublegende des FC Arsenal fest: „Aber er hat den Skeptikern mit dem, was er jetzt leistet, eine Antwort gegeben und sich bei der Weltmeisterschaft bewiesen. Er überzeugt immer durch seine Einstellung und sein Spiel.“

Es sei nicht einfach, bei Real Madrid die unter anderem von Zinédine Zidane getragene Rückennummer fünf zu tragen, aber „er lässt es immer sehr leicht aussehen. Seine Persönlichkeit ist unglaublich.“