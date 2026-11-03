Atlético Madrid empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht heute Abend mit zwei Unentschieden aus den vergangenen Champions-League-Partien in das Duell mit Atlético Madrid.

Um 21.00 Uhr trifft der deutsche Rekordmeister im Riyadh Air Metropolitano auf die Spanier, die in der laufenden Ligaphase bislang nur eines von drei Spielen gewonnen haben. Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Francois Letexier.

Champions League heute live: Atlético – FC Bayern im TV, Livestream, Ticker

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: Prime Video Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der FC Bayern wird derzeit von großen Personalsorgen in der Offensive begleitet. Während Ismael Saibari und Serge Gnabry monatelang ausfallen, fehlen auch Luis Díaz und Jamal Musiala in Madrid. Michael Olise, der beim 2:2 gegen Dortmund angeschlagen vom Feld musste, ist hingegen einsatzbereit.

Atlético Madrid gegen FC Bayern München: Heimserie und Kane-Serie

Atlético Madrid ist zu Hause gegen den FC Bayern München im Europapokal noch ungeschlagen: Auf zwei Siege folgte ein Unentschieden, das im Riyadh Air Metropolitano mit 1:1 endete. Insgesamt gewannen die Madrilenen allerdings nur zwei von acht Duellen im Landesmeisterpokal und in der Champions League, während Bayern vier Siege verbuchte. Harry Kane traf für den FC Bayern München in jedem seiner vergangenen zehn Champions-League-Einsätze und kann mit einem weiteren Treffer die Bestmarke von Cristiano Ronaldo einstellen.

Wird Atlético Madrid gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird ATM gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Atlético Madrid gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Atlético Madrid gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.