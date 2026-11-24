Der FC Arsenal empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Emirates Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Als Tabellenführer der Bundesliga reist Borussia Dortmund zum FC Arsenal nach London.

In der Ligaphase der Champions League trifft der BVB heute Abend um 21.00 Uhr im Emirates Stadium auf den englischen Meister.

Champions League heute: Arsenal – BVB LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Prime Video Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

In der Champions League war der BVB vor dem fünften Spieltag Zwölfter und lag einen Punkt hinter dem drittplatzierten Gegner aus London.

Noch besser sieht es in der Bundesliga aus: Den Sprung an die Spitze machte Dortmund zuletzt durch einen 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach perfekt – Felix Nmecha erzielte den entscheidenden Treffer.

Der Mittelfeldspieler war auch auf der Mitgliederversammlung ein Thema. Nach seinem Tor in Gladbach hatte Nmecha auf den umstrittenen Kronen-Jubel verzichtet, eine erneute Verwendung der Geste aber nicht ausgeschlossen. Auf der Versammlung lobte Präsident Hans-Joachim Watzke zudem Sportdirektor Ole Book, der im Sommer von der SV Elversberg nach Dortmund gewechselt war.

FC Arsenal verspielt Führung in Newcastle

Arsenal ließ zuletzt in der Premier League beim 2:2 gegen Newcastle United Punkte liegen und nutzte damit das 1:1 des Verfolgers Manchester City gegen den FC Fulham nicht aus. Eberechi Eze hatte die Londoner nach einer Vorlage von Kai Havertz in Führung gebracht, ehe Harvey Barnes und Malick Thiaw die Partie für Newcastle drehten. Noni Madueke rettete dem Titelverteidiger mit seinem Treffer zum 2:2 noch einen Punkt. Arsenal steht nach elf Spieltagen mit 28 Punkten an der Tabellenspitze.

Arsenal und Dortmund: Acht Duelle in der Champions League

Die bisherigen acht Europapokal-Begegnungen der beiden Klubs fanden alle in der Champions League statt: Arsenal gewann viermal, Dortmund dreimal, einmal gab es ein Unentschieden. Drei der vier Heimspiele gegen den BVB entschieden die Londoner für sich. Den einzigen Dortmunder Auswärtssieg in dieser Bilanz besiegelte Robert Lewandowski einst mit seinem späten Treffer zum 2:1.

Wird FC Arsenal gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird ARS gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Prime Video verfolgt werden.

Champions League: FC Arsenal gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Arsenal gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.