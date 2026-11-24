Leroy Sané und Leon Goretzka müssen beim Aufeinandertreffen ihrer Klubs in der Champions League zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray und Aston Villa in der Champions League (18.45 Uhr im LIVETICKER) sitzen die beiden ehemaligen deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Leon Goretzka zu Beginn nur auf der Bank.

Beim türkischen Vertreter ist Yunus Akgün statt Sané für die rechte Außenbahn vorgesehen. In dieser Saison zählt Sané ohnehin nicht zum Stammpersonal und stand wettbewerbsübergreifend nur in fünf Partien in der Anfangsformation. Eine Torbeteiligung ist dem 30-Jährigen in 16 Einsätzen noch nicht gelungen.

Sein ehemaliger Bayern-Teamkollege stieß erst kurz nach dem Saisonbeginn zu Aston Villa und kommt bislang auf neun Einsätze, in denen er ein Tor erzielte. Bei den vergangenen drei Spielen im englischen Oberhaus stand Goretzka jeweils in der Startelf. Am Dienstagabend spielt jedoch Joao Gomes im zentralen Mittelfeld neben dem gesetzten Boubacar Kamara.